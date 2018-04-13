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Товарооборот между Россией и КНР в первом квартале 2018 года вырос на 28,2%
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Товарооборот между Россией и КНР в первом квартале 2018 года вырос на 28,2% 

РИА Новости 27 минут назад
ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем за три месяца 2018 года вырос на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Общий объем двусторонней торговли по итогам первого квартала текущего составил 23,06 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 23,7% и составил 10,28 миллиарда долларов, а импорт из России — на 32%, составив 12,78 миллиарда долларов.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.
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