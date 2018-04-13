Инвестиции в теплоснабжение в ЖКХ-концессиях в РФ составили 38%

КРАСНОЯРСК , 13 апр /ПРАЙМ/. Инвестиции в теплоснабжение, которые вкладываются в рамках концессий в жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ , на сегодняшний день составляют 38% от общего объема, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис

"Тридцать восемь процентов инвестиций, которые вкладываются в концессии в ЖКХ — инвестиции в теплоснабжение", — сообщил он в ходе Красноярского экономического форума.

В феврале Чибис сообщал, что концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 миллионов человек.

В общей сложности в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в рамках концессий с 2015 года вложено порядка 50 миллиардов рублей. При этом в конце марта министр строительства и ЖКХ Михаил Мень говорил, что на модернизацию объектов теплоснабжения идет 45% всех инвестиций в ЖКХ.