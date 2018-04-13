Ещё
Инвестиции в теплоснабжение в ЖКХ-концессиях в РФ составили 38%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвестиции в теплоснабжение в ЖКХ-концессиях в РФ составили 38% 

Прайм 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Инвестиции в теплоснабжение, которые вкладываются в рамках концессий в жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ, на сегодняшний день составляют 38% от общего объема, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
"Тридцать восемь процентов инвестиций, которые вкладываются в концессии в ЖКХ — инвестиции в теплоснабжение", — сообщил он в ходе Красноярского экономического форума.
В феврале Чибис сообщал, что концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 миллионов человек.
В общей сложности в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в рамках концессий с 2015 года вложено порядка 50 миллиардов рублей. При этом в конце марта министр строительства и ЖКХ Михаил Мень говорил, что на модернизацию объектов теплоснабжения идет 45% всех инвестиций в ЖКХ.
Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.
Прайм: последние новости
Утверждены правила оценки эффективности инновационной деятельности Инфляция в Китае в марте замедлилась до 2,1% годовых - статбюро Товарооборот между РФ и КНР в первом квартале 2018 года вырос на 28,2% и составил $23 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США255
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии244
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН235
Украинцы жалуются на русский язык88
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»175
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение