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В Омске определили подрядчика, который достроит «Галёрку»
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В Омске определили подрядчика, который достроит «Галёрку» 

АиФ-Омск 55 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По итогам аукциона, который объявлял КУ «Омскоблстройзаказчик», завершать реконструкцию театра «Галёрка» ООО «Степстрой». Компания должна будет отделать помещения, обустроить сцену и занавес, а также установить в зале кресла. За работу подрядчик получит 78,5 млн рублей. Всего на «Галёрку» из областного бюджета потратят около 100 млн рублей.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 80%. Заключить контракт с подрядной организацией планируется до конца апреля, а завершить работы до 1 сентября», — отметил замминистра строительства и ЖКК Омской области Сергей Кошелев.
Отметим, что для нужд театра также закупят шторы, мебель, электронное оборудование и бытовую технику.
Добавим, что врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил ввести объект в эксплуатацию в 2018 году.
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