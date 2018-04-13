В Омске определили подрядчика, который достроит «Галёрку»

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам аукциона, который объявлял КУ «Омскоблстройзаказчик», завершать реконструкцию театра «Галёрка» ООО «Степстрой». Компания должна будет отделать помещения, обустроить сцену и занавес, а также установить в зале кресла. За работу подрядчик получит 78,5 млн рублей. Всего на «Галёрку» из областного бюджета потратят около 100 млн рублей.

Сергей Кошелев. «В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 80%. Заключить контракт с подрядной организацией планируется до конца апреля, а завершить работы до 1 сентября», — отметил замминистра строительства и ЖКК Омской области

Отметим, что для нужд театра также закупят шторы, мебель, электронное оборудование и бытовую технику.