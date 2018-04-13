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У депутата отобрали чересчур дорогую квартиру
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У российского депутата отобрали чересчур дорогую квартиру 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Гордумы Арзамаса (Нижегородская область) лишился квартиры из-за ее чрезмерно высокой стоимости. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Суд счел, что народный избранник — председатель комиссии по земельным отношениям и муниципальной собственности Роман Лаптев — не мог законным образом приобрести недвижимость за более чем два миллиона рублей. В ходе разбирательств было установлено, что цена жилья превысила совокупные доходы самого депутата и его супруги за последние три года.
Лаптев утверждал, что средства на квартиру были получены легальным способом, но доказать свою позицию не смог. Решением суда жилье обратили в собственность Российской Федерации.
В конце 2017-го сотрудница полиции Озерска (Челябинская область) отдала в пользу государства два внедорожника и квартиру. В ежегодной налоговой декларации страж порядка не объяснила, откуда у нее и ее гражданского мужа появились средства на покупку автомобилей и недвижимости. Суд вынес постановление об изъятии имущества.
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