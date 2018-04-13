У депутата отобрали чересчур дорогую квартиру

У российского депутата отобрали чересчур дорогую квартиру

Депутат Гордумы Арзамаса Нижегородская область ) лишился квартиры из-за ее чрезмерно высокой стоимости. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Суд счел, что народный избранник — председатель комиссии по земельным отношениям и муниципальной собственности Роман Лаптев — не мог законным образом приобрести недвижимость за более чем два миллиона рублей. В ходе разбирательств было установлено, что цена жилья превысила совокупные доходы самого депутата и его супруги за последние три года.

Лаптев утверждал, что средства на квартиру были получены легальным способом, но доказать свою позицию не смог. Решением суда жилье обратили в собственность Российской Федерации