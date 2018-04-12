Депутата гордумы Арзамаса лишили квартиры через суд 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, судебное решение было вынесено после того как в суд с иском к народному избраннику, его супруге и несовершеннолетним детям обратился городской прокурор.
Ранее надзорным ведомством в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства было установлено, что народный избранник предоставил справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность им была приобретена квартира стоимостью более 2 млн рублей.
При этом сумма сделки превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
В результате проверки доводы депутата о законности источников средств на приобретение недвижимости были опровергнуты.
12 апреля суд постановил обратить квартиру в доход Российской Федерации.
Напомним, трое депутатов в Богородском районе лишились мандатов за утаивание доходов.