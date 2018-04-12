Депутата гордумы Арзамаса лишили квартиры через суд

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области , судебное решение было вынесено после того как в суд с иском к народному избраннику, его супруге и несовершеннолетним детям обратился городской прокурор.

Ранее надзорным ведомством в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства было установлено, что народный избранник предоставил справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность им была приобретена квартира стоимостью более 2 млн рублей.

При этом сумма сделки превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В результате проверки доводы депутата о законности источников средств на приобретение недвижимости были опровергнуты.

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