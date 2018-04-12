Завершено строительство всех «долевых» долгостроев

Минстрой сообщил о завершении строительства всех «долевых» долгостроев 2017 года

Ольга Корниенко. Все субъекты Федерации сдали проблемные объекты, которые оставались с 2017 года. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства сообщила директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ «Строительство всех объектов, перенесенных с четвёртого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года, было завершено. Регионы свои обязательства выполнили», — рассказала Корниенко. Чиновник также напомнила, что с января для застройщиков процедура банкротства будет применяется в упрощённом порядке.