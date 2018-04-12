Сгоревший дом продают за 50 млн рублей из‐за близости к Google

Сгоревший жилой дом выставили на продажу за 50 миллионов рублей в городе Сан‐Хосе в Силиконовой долине. Об этом сообщает KTVU. В стоимость, помимо дома, не пригодного для жилья, также входит заброшенный огород площадью 500 квадратных метров.

Риэлтор Холли Бар, занимающаяся продажей дома, не считает цену завышенной. Она уверена, что запущенной эта территория будет не всегда: со временем Google построит здесь кампусы, а значит, появится и вся необходимая для жизни инфраструктура. Кроме того, в целях экономии средств будущих хозяев стены строения не стали сносить, так как перепланировка обойдется гораздо дешевле, чем строительство.

В целом в сообществе американских риэлторов поддержали Барр. По мнению специалиста по недвижимости Рика Смита, перепланировка и последующее благоустройство дома, больше похожего на сарай, обойдутся дешевле, чем возведение нового здания.

Барр не сомневается, что продаст его в рекордные сроки, потому что заявки от потенциальных покупателей поступили уже в первый час после публикации объявления.

В среднем, цена пригодного для жилья коттеджа в округе Санта-Клара составляет около ста миллионов рублей.