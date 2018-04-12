Власть объявила дольщикам ЖК Царицино, как получить страховку от СК Проминстрах 

Как заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, дольщики ЖК «Царицыно», чьи ДДУ были застрахованы, вправе обращаться в страховую компанию Проминстрах с требованиями о выплатах в связи с введением у застройщика конкурсного производства. «Граждане, купившие жилые помещения в корпусах №27, 28/29, 30, 31 ЖК „Царицыно“ (ул. 6-я Радиальная, вл. 7), вправе обратиться в страховую компанию с требованиями о выплатах в связи с признанием застройщика объекта банкротом, — заявил Константин Тимофеев (на фото). „С введением конкурсного производства в отношении ОАО „МКХ“ для граждан, чьи договоры долевого участия были застрахованы, наступил страховой случай. Соответственно они имеют право обратиться в страховую компанию с требованием о выплате страхового возмещения“, — пояснил чиновник. Фото: www.sevizm.mos.ru Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, „ответственность застройщика за неисполнение обязательств по договорам долевого участия была застрахована в отношении корпусов №27, 28/29, 30, 31. Страховщиком выступает ООО „ПРОМИНСТРАХ“, в том числе по договорам, ранее застрахованным ООО „БАЛТ-страхование“ и ООО „Региональная страховая компания“. Для получения выплаты по страховке участнику долевого строительства необходимо предъявить страховщику следующие документы: • заявление о наступлении страхового случая, составленное по форме ООО „ПРОМИНСТРАХ“ (для дольщиков указанных корпусов московские власти уже подготовили образец заявления и перечня документов); • копию вступившего в законную силу решения арбитражного суда о признании ОАО „МКХ“ банкротом и об открытии конкурсного производства; • выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и очередности удовлетворения требований“. Портал ЕРЗ неоднократно писал о ситуации со страхованием ответственности застройщика самого большого проблемного долгостроя России и Москвы. Напомним, что на днях Арбитражный суд Московской области признал банкротом застройщика столичного жилого комплекса „Царицыно“ — ОАО „Московский комбинат хлебопродуктов“ (АО „МКХ“). Фото: www.uristo.ru Как рассказала порталу ЕРЗ член инициативной группы дольщиков Елена Годлевская (на фото), приблизительное количество квартир в этих корпусах таково: 27-й корпус — 300, 28/29 — 1000, 30-й корпус — 500, 31-й — 500 квартир, то есть всего получается около 2 300 квартир. „Застрахованными должны были быть только проданные квартиры. О том, сколько квартир продано, у нас точной информации нет, но предположительно 80—90% квартир продано“, — пояснила Годлевская. Это не менее 11 млрд рублей страховых выплат. Маловероятно, что ООО „ПРОМИНСТРАХ“ готово к такому объему единовременных платежей. Хотя сама страховая компания утверждает, что объем ее ответственности по ЖК Царицино составляет порядка 2 млрд руб. По словам дольщиков, порядка 2 тыс. квартир было застраховано в компании „БАЛТ-Страхование“, которая позже признана банкротом. „Эти полисы оплачены, по крайней мере, по нашим данным, — рассказал Годлевская. — А далее продажи квартир страховала компания РИНКО. У нее оплаченных полисов было порядка 90%, но это приблизительные цифры. Покидая рынок страхования РИНКО, передала СК ПРОМИНСТРАХ 387 оплаченных ДДУ“. Как следует из письма руководства СК „ПРОМИНСТРАХ“ в редакцию портала ЕРЗ, в этой компании застрахованы обязательства застройщика в объеме менее 5% от общего объема заключенных ДДУ в ЖК „Царицыно“. То есть цифра в 387 оплаченных договоров укладывается в 5—10% от общего количества ДДУ (4 017 договоров по данным РИА Новости). Если дольщики убедятся в том, что страховые выплаты реальны, то часть из них, думаю, не станет дожидаться достройки своих квартир за казенный счет, а предпочтет получить живые деньги. В любом случае, посмотрим, как дело пойдет дальше», — поделилась с порталом ЕРЗ Елена Годлевская. Как видим, столичные власти в лице Москомстройинвеста не стали держать долгую паузу в этом деле, а предложили дольщикам четырех корпусов ЖК «Царицыно-2» обращаться в страховую компанию за выплатами. Приведет ли это к банкротству страховой компании ООО «ПРОМИНСТРАХ» — покажет время. Портал ЕРЗ в начале марта предполагал такой негативный сценарий, однако ООО «ПРОМИНСТРАХ» отреагировало опровержением и готовностью представить подробную информацию, доказывающую наличие необходимых для выплаты резервов. По мере поступления такой информации от страховщика, портал ЕРЗ обязательно поделится ею с читателями. Фото: www.ivday.ru