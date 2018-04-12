Власть объявила дольщикам ЖК Царицино, как получить страховку от СК Проминстрах 

Единый реестр застройщиков: последние новости

В АО «СУ-155» введено конкурсное производство. Дольщики 9 ЖК получили право на страховку

Росреестр: количество регистраций прав собственности по ДДУ в Брянской области опережает темпы 2017 года на 34% (графики)