Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми дачами

Самые дорогие дачи в стране продаются в Крыму . Средняя цена за дом для летнего проживания в южной республике составляет 3,2 миллиона рублей. Чуть дешевле дачи в Севастополе — 2,8 миллиона.

Столичные дачи, по мнению экспертов, минимально теряют в цене. Практически не падает стоимость дач среднего ценового сегмента с хорошей ликвидностью: у пригодного для купания водоема, среди природы, с хорошей транспортной доступностью.

"Чем ближе к Москве, тем, в принципе, дача дороже, однако нахождение участка в зоне видимости высотной застройки снижает цену", — рассказывает Павел Луценко, генеральный директор портала.

Активная застройка, например Новой Москвы, многоэтажными комплексами — серьезная проблема для рынка загородного жилья.

"Из-за отсутствия генплана существует определенный риск того, что рядом с поселком, особенно построенным в "чистом поле", может появиться какой-нибудь многоэтажный жилой комплекс. Поэтому сейчас покупатели тщательнее подходят к выбору дома. Хуже всего продаются поселки в окружении чистого поля, где непонятные перспективы застройки. Покупатели отдают предпочтения домовладениям, расположенным в окружении лесных массивов, которые вряд ли вырубят для строительства нового микрорайона", — отмечает Илья Менжунов, директор департамента элитной недвижимости "Метриум Групп", участник партнерской сети CBRE.

Эта проблема усугубляется еще и транспортными сложностями, уверен Владимир Яхонтов , управляющий партнер "МИЭЛЬ-Загородная недвижимость".

"В Немчиновке (стародачное место) в последние несколько лет построили нового жилья для 200 тысяч человек. А дорогу не построили. Есть только однополосная дорога — то есть ни въехать, ни выехать из района невозможно", — говорит Яхонтов.

В результате дома теряют в цене.

При выборе дач люди редко обращают внимание на действительно важные вопросы: долги хозяев, межевание

При этом дача, расположенная в дальнем районе Подмосковья, вполне может пользоваться спросом, если находится в живописном месте или уютном поселке при условии хорошего транспортного сообщения. Лучше всего, если до дачи можно добраться не только по автотрассе, но и по железной дороге.

Это, правда, не гарантирует быстрой продажи даже ликвидной дачи. Ценовые пожелания покупателей и предложения владельцев отличаются примерно вполовину. В итоге срок "раздумий" растягивается на 6-8 месяцев, а иногда достигает года. А треть покупателей и вовсе принимает решение отложить покупку на неопределенный срок. "Еще до волны кризиса 2014-го люди определялись с покупкой за несколько недель, — вспоминает глава офиса "Сретенское" департамента загородной недвижимости компании "Инком-Недвижимость" Антон Архипов . Сейчас ситуация изменилась.

Минимально дешевеют дачи в южных регионах, где теплый сезон длится дольше — в Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской и Ростовской областях, на Кавказе. Там городские жители часто воспринимают дачу как возможность вырастить овощи, фрукты, ягоды. В Крыму в первую очередь обращают внимание на близость к морю, если дача покупается для приморского досуга.

При этом Павел Луценко отмечает, что при выборе дач люди редко обращают внимание на действительно важные вопросы.

"Обязательно нужно проверить статус участка, назначение земли, границы с соседями (проводилось ли межевание), нет ли споров по земле и наследственным делам, нет ли долгов за обслуживание СНТ или по уплате коммунальных расходов", — советует эксперт.

Сильнее всего за последние три года "просели" цены на дачи в тех регионах, где уровень жизни низок либо плохо растет. "Например, в Республике Коми Пермском крае , Курганской, Ивановской, Рязанской и Орловской областях", — перечисляет Луценко.

Самые дешевые дачи продаются в Республике Коми и Оренбургской области — в среднем 463-468 тысяч рублей за летний дом с участком. В Курганской области цена близится к 600 тысячам рублей, в Омской — к 700 тысячам.

В среднем по всем регионам дачи на 72 процента дешевле домов, пригодных для круглогодичного проживания. Если дом стоит около пяти миллионов рублей, то дача всего 1,4 миллиона.

Объекты самой низкой и самой высокой ценовой категории отличаются разительно. Самая дешевая дача в Подмосковье стоит 150 тысяч рублей и представляет собой участок площадью 6 соток со старым сараем в 15 квадратных метров, летней кухней и туалетом. Расположена она в Орехово-Зуевском районе.

Самая дорогая дача в Подмосковье стоит 20 миллионов рублей. Это трехэтажный дом площадью 250 квадратных метров на 9 сотках в охраняемом коттеджном поселке в пяти километрах от МКАД в непосредственной близости от Пироговского водохранилища.

Больше всего предложений о продаже дач в Московской области, а также в Краснодарском крае, в Калужской, Владимирской, Новосибирской и Тюменской областях. Число предложений в целом по стране за последние три года увеличилось на 15 процентов, но спрос, напротив, снизился на 6,5 процента. Пик спроса приходится на позднюю весну и лето, и в этом году оживления на рынке пока эксперты не отмечают.