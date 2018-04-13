В Казани при расчете квартплаты за март произошел сбой

Сбой произошел в программе расчета квартплаты, сообщает Комитет ЖКХ. Единый расчетный центр Казани в марте перешел на новую версию программы для расчета квартплаты. При этом в ходе обновления произошел сбой, поэтому при распечатке счетов-фактур за март могли возникнуть несоответствия таких показателей, как количество проживающих в квартирах и площадь квартир. Кроме того, возможно неточное считывание штрих-кодов при внесении платы. При обнаружении этих несоответствий казанцам необходимо обратиться в ЕРЦ или управляющую компанию для замены документа. Следует отметить, что сбой программы не отразился на сумме квартплаты.