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В Казани при расчете квартплаты за март произошел сбой
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В Казани при расчете квартплаты за март произошел сбой 

АиФ Казань 44 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Сбой произошел в программе расчета квартплаты, сообщает Комитет ЖКХ.
Единый расчетный центр Казани в марте перешел на новую версию программы для расчета квартплаты. При этом в ходе обновления произошел сбой, поэтому при распечатке счетов-фактур за март могли возникнуть несоответствия таких показателей, как количество проживающих в квартирах и площадь квартир. Кроме того, возможно неточное считывание штрих-кодов при внесении платы. При обнаружении этих несоответствий казанцам необходимо обратиться в ЕРЦ или управляющую компанию для замены документа.
Следует отметить, что сбой программы не отразился на сумме квартплаты.
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