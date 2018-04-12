Будущее уже здесь

В марте на Комендантском проспекте стартует заселение первых корпусов жилого квартала Ultra City. Застройщик начинает заселение с опережением графика на четыре-пять месяцев. Эксперты рынка отмечают, что новый проект «Северного города» опережает время не только по срокам выдачи ключей. Рассказываем, почему об этом доме уже говорят как о совершенно новом для Петербурга уровне жилья.

Кто сегодня не умеет пользоваться смартфоном? Соцсети, селфи, вызов такси и заказ еды — почти ни у кого этот функционал не вызывает сложностей. Но использовать смартфон как пульт управления собственным жильем пока что могут немногие россияне. Неудивительно, что агентства недвижимости позиционируют Ultra City как одну из самых модных и продвинутых новостроек Петербурга — речь не только о дизайне, но и об использовании цифровых технологий, которые могут существенно облегчить жизнь владельца квартиры.

Например, ожидая гостей, которые «уже подъезжают», хозяин дома больше не должен дежурить у трубки домофона и может спокойно заняться готовкой и сервировкой. Проблему решит мобильное приложение: когда гости подойдут к дверям и наберут номер квартиры, смартфон не только известит хозяина об этом, но и транслирует изображение — кто и в каком составе стоит на пороге. Аудио— и видеоконтакт позволят поприветствовать друг друга, а дверь в парадную откроется одним нажатием кнопки на смартфоне — хозяину не надо для этого покидать кухню, подходить к домофону или связываться с консьержем.

Еще один пример, который оценит любой родитель. Наблюдать за своим ребенком, играющим на детской площадке, теперь можно, даже не подходя к окну. Мало того, находясь в любой точке города, родители в любой момент могут получить на смартфон изображение с видеокамер уличного наблюдения, установленных на территории дома. Для этого жителям Ultra City достаточно установить специальное мобильное приложение.

Еще одно доступное жителям Ultra City приложение — Smart Space, — позволит одним нажатием кнопки вызвать ремонтников управляющей компании для устранения возникающих в процессе эксплуатации неполадок. Если не горит свет в лифте, сломалась ручка двери в этажном холле, повредилась напольная плитка, не понадобится даже уточнять конкретное место поломки: на каждой площадке в доме размещен специальный QR-код, который остается только отсканировать камерой смартфона. Ремонтник мгновенно увидит, что именно необходимо исправить и в каком конкретно месте.

Через это же приложение можно подать в управляющую компанию данные счетчиков воды и света — больше никаких бумажек с цифрами, все данные передаются «легким движением руки».

С помощью Smart Space можно еще и обеспечить себе быструю доставку товаров из магазина: выбираешь, оплачиваешь, и через 15 минут упаковка молотого кофе, стиральный порошок, упаковка воды и другие товары первой необходимости уже в квартире. Как видим, приложение призвано максимально упростить жизнь в доме. Так оно и задумывалось.

В бизнесе в последние десять лет активно применяется технология измерения индекса потребительской лояльности NPS. Этот индекс показывает, насколько клиенты готовы рекомендовать компанию своим друзьям и знакомым. Измерение NPS широко распространено в сферах страхования, финансов и телекоммуникаций, а вот строительный бизнес только начинает осваивать эту технологию.

В «Северном городе» NPS стали измерять одними из первых и быстро поняли специфику отрасли: на этапе ожидания квартиры покупатель более счастлив, чем на этапе проживания. Такова человеческая психология. Для застройщика это был интересный вызов — в компании решили «переломить тренд», приложить усилия, чтобы сделать более счастливыми потребителей, уже получивших свой продукт. Так и появился Smart Space. Ultra City — один из первых жилых комплексов компании, в котором это мобильное приложение будет внедрено.

«Умные решения» в Ultra City внедрены по всему дому, так что жители быстро начинают воспринимать как нечто само собой разумеющееся и автоматически поднимающийся шлагбаум в паркинге (это специальное устройство считало бесконтактный сигнал с брелка), и бесплатный безлимитный wi-fi в общественных зонах и во дворе. Что уж говорить о возможности подняться из паркинга к своей квартире на лифте, не выходя на улицу. К хорошему быстро привыкаешь — а ведь все эти опции обычно доступны только в премиальных жилых комплексах.

Между тем, «Северный город» уже готовит к запуску вторую очередь Ultra City, где могут появиться очередные технологические или концептуальные новинки. Впрочем, подробности пока держатся в секрете. Как с новой моделью культового смартфона — никто в точности не знает, что это будет, пока не наступит день X.

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