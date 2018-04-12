Ещё
Клычков решил построить ФОК на стадионе Ленина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клычков решил построить ФОК на стадионе Ленина 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На территории Центрального стадиона имени Ленина в Орле планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона
Соответствующее постановление о принятии решения о подготовке и реализации в 2018 — 2020 годах бюджетных инвестиций в строительство ФОК на улице Тургенева 55, подписал врио губернатора области Андрей Клычков.
Физкультурно-оздоровительный комплекс расположится рядом с восточной трибуной стадиона и парком Победы. Общая площадь спортивного сооружения составит 2,9 тыс. кв. м. В качестве заказчика-застройщика объекта выступает «Орёлгосзаказчик».
В пресс-службе уточнили, что сметная стоимость строительных работ составляет 111,8 млн рублей. Финансирование планируется из областного и федерального бюджета. В этом году на проект и изыскательские работы из областного бюджета будет выделено 1,5 млн рублей.
Сообщение Клычков решил построить ФОК на стадионе Ленина появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Трамвайно-троллейбусное предприятие взыскало с Минфина 15 млн рублей В Ливнах на пожаре в квартире пострадал местный житель Орловцам рассказали как воспользоваться «Лесной амнистией»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву143
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии265
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии29
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии166
Зюганов попал в реанимацию41
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение