Клычков решил построить ФОК на стадионе Ленина

На территории Центрального стадиона имени Ленина в Орле планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона

Соответствующее постановление о принятии решения о подготовке и реализации в 2018 — 2020 годах бюджетных инвестиций в строительство ФОК на улице Тургенева 55, подписал врио губернатора области Андрей Клычков

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположится рядом с восточной трибуной стадиона и парком Победы. Общая площадь спортивного сооружения составит 2,9 тыс. кв. м. В качестве заказчика-застройщика объекта выступает «Орёлгосзаказчик».

В пресс-службе уточнили, что сметная стоимость строительных работ составляет 111,8 млн рублей. Финансирование планируется из областного и федерального бюджета. В этом году на проект и изыскательские работы из областного бюджета будет выделено 1,5 млн рублей.