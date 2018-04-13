Клычков решил построить ещё один ФОК стоимостью 25 миллионов

Орловской области планируется строительство ещё одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортивное сооружение открытого типа появится в детском лагере «Ветерок».

Постановление о выделении в 2018–2019 годах бюджетных средств на строительство ФОК в детском лагере посёлка Ивановка Орловского района подписал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков

По информации пресс-службы правительства, общая площадь объекта составит 3,8 тыс. кв. метров. Стоимость спортивного сооружения составит порядка 25,4 млн рублей. Планируется, что около 24 млн рублей будет выделено из регионального бюджета и более 1 млн из федерального. В эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс должны сдать в 2019 году.

Напомним, накануне пресс-служба правительства Орловской области сообщила о планируемом строительстве ФОК на территории стадиона имени Ленина в Орле.

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