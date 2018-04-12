Регионы получат доступ к единой информсистеме жилищного строительства

В ближайшее время регионы смогут напрямую заносить данные в Единую информационную систему жилищного строительства, сообщил управляющий АО «Дом.рф» Алексей Ниденс на заседании рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства.

В информационной системе зарегистрировано почти 2,5 тысяч застройщиков, которые ввели информацию по 4736 объектам, из них фотографии с ходом строительства загружены по 2,4 тысячам.

«Мы видим, какой из застройщиков и с какой периодичностью эту информацию размещает. На перспективу предполагаем, что, начиная с отчёта за второй квартал, регионы смогут сами вносить информацию по своим дорожным картам непосредственно через личные кабинеты. Понятно, что следующим этапом будет верификация этой информации со стороны Минстроя , и только после этого данные будут общедоступны. Мы считаем, что так и скорость прохождения данных будет выше, а регионы дополнительно смогут проверить её достоверность», — сообщил представитель АО «Дом.рф».

По словам Ниденса, на сегодняшний день в Фонд защиты прав граждан произвели отчисления 746 застройщиков, через механизмы фонда зарегистрировано более 15,4 тысяч договоров долевого участия. «Это более 20 тысяч квартир. Таким образом, более тысячи многоквартирных домов уже реально введено в систему», — проинформировал он.