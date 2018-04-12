Более тысячи домов вошли в единую инфосистему жилищного строительства

"В фонд защиты прав граждан на сегодняшний день провели отчисления 746 застройщиков, на сегодня через механизм фонда зарегистрировали 15,4 тысячи договоров долевого участия. Это более 20 тысяч квартир. В систему вошло более тысячи многоквартирных домов", — рассказал он.

В информационной системе зарегистрировано почти 2,5 тысячи застройщиков, они ввели информацию по более 4,7 тысячи объектов, добавил Ниденс.

"Фотографии с ходом строительства загружены по 2,4 тысячи объектам. Мы видим, кто из застройщиков реально информацию размещает, с какой периодичностью. Мы будем обращаться к застройщикам, чтобы они выдерживали сроки и информацию размещали", — заключил он.