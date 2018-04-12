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Более тысячи домов вошли в единую инфосистему жилищного строительства
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Более тысячи домов вошли в единую инфосистему жилищного строительства 

РИА Недвижимость 48 минут назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Более тысячи многоквартирных домов вошли в единую информационную систему жилищного строительства, сообщил четверг в Госдуме управляющий директор «Дом.РФ» Алексей Ниденс.
"В фонд защиты прав граждан на сегодняшний день провели отчисления 746 застройщиков, на сегодня через механизм фонда зарегистрировали 15,4 тысячи договоров долевого участия. Это более 20 тысяч квартир. В систему вошло более тысячи многоквартирных домов", — рассказал он.
В информационной системе зарегистрировано почти 2,5 тысячи застройщиков, они ввели информацию по более 4,7 тысячи объектов, добавил Ниденс.
"Фотографии с ходом строительства загружены по 2,4 тысячи объектам. Мы видим, кто из застройщиков реально информацию размещает, с какой периодичностью. Мы будем обращаться к застройщикам, чтобы они выдерживали сроки и информацию размещали", — заключил он.
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Согласно действующему законодательству, застройщики по всем новым объектам строительства отчисляют в фонд взносы в размере 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. Для регистрации этих договоров Росреестр должен получить от фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.
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