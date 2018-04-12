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Все регионы РФ сдали жилые долгострои, оставшиеся с 2017 года
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Все регионы РФ сдали жилые долгострои, оставшиеся с 2017 года 

РИА Недвижимость 50 минут назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Все регионы РФ сдали проблемные объекты, оставшиеся с 2017 года, сообщила в ходе заседания рабочей группы по защите прав участников долевого строительства в Госдуме РФ директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.
"Предварительные данные показывают, что в основном все те объекты, которые были перенесены с четвёртого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года, регионы свои обязательства сдержали и строительство объектов было завершено. Переносы с 2017 на 2018 год были закрыты", — отметила Корниенко.
Осенью 2017 года глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщал, что всего в стране имеется 830 «проблемных» объектов, из которых 140 планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2017 года и 187 — в 2018 году.
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