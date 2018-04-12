Все регионы РФ сдали жилые долгострои, оставшиеся с 2017 года

"Предварительные данные показывают, что в основном все те объекты, которые были перенесены с четвёртого квартала 2017 года по первый квартал 2018 года, регионы свои обязательства сдержали и строительство объектов было завершено. Переносы с 2017 на 2018 год были закрыты", — отметила Корниенко.