Минстрой выявил в регионах России неучтенные проблемные строящиеся дома

Ранее регионы предоставили Минстрою дорожные карты, в которых содержится 836 проблемных объектов долевого строительства и планы-графики достройки большинства из них. Решения не приняты по 62 объектам, но губернаторы должны в течение двух месяцев принять соответствующие решения, отметил Мень.

При этом министр указал, что в представленных планах отображены не все объекты.

"Мы сделали так называемую встречную проверку через механизм «Дом.рф» и выявили, к сожалению, определенное количество объектов, цифры пока плавают, которые не попали в перечень проблемных", — сказал он.

Мень рассказал, что главы субъектов РФ в ближайшее время должны дать разъяснения, почему данные объекты не попали в перечень.

"У нас по каждому региону есть перечень объектов, не включенных в дорожные карты", — подчеркнул министр.