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Минстрой выявил в регионах России неучтенные проблемные строящиеся дома
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Минстрой выявил в регионах России неучтенные проблемные строящиеся дома 

РИА Недвижимость 53 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Минстрой совместно с госкомпанией «Дом.рф» провел проверку долевого строительства жилья в регионах России и выявил проблемные объекты, не отображенные в дорожных картах, сообщил в четверг на заседании генсовета партии «Единая Россия» глава ведомства Михаил Мень.
Ранее регионы предоставили Минстрою дорожные карты, в которых содержится 836 проблемных объектов долевого строительства и планы-графики достройки большинства из них. Решения не приняты по 62 объектам, но губернаторы должны в течение двух месяцев принять соответствующие решения, отметил Мень.
При этом министр указал, что в представленных планах отображены не все объекты.
"Мы сделали так называемую встречную проверку через механизм «Дом.рф» и выявили, к сожалению, определенное количество объектов, цифры пока плавают, которые не попали в перечень проблемных", — сказал он.
Мень рассказал, что главы субъектов РФ в ближайшее время должны дать разъяснения, почему данные объекты не попали в перечень.
"У нас по каждому региону есть перечень объектов, не включенных в дорожные карты", — подчеркнул министр.
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