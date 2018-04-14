Минстрой и «Единая Россия» разошлют в регионы списки долевых долгостроев, не включенных в дорожные карты 

Это предложение министра строительства Михаила Меня было единогласно одобрено на Президиуме Генсовета партии. Как ранее сообщал портал ЕРЗ, согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.03.2018 №451, участники долевого строительства, включенные в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, смогут получать информацию о сроках восстановления своих прав на официальном сайте Минстроя России. «Напоминаю вам о необходимости до 15 апреля актуализировать дорожные карты по проблемным объектам», — подчеркнул Михаил Мень (на фото) в ходе недавнего селекторного совещания с регионами. Фото: www. n911.ru Большинство регионов, не дожидаясь этого срока, уже актуализировали дорожные карты, куда поместили проблемные объекты, алгоритмы и сроки решения проблем по каждому из них. Однако, как выяснилось, в планы-графики включены не все долевые долгострои. «Проверка Минстроя России по составлению перечня объектов долевого строительства, которые не возведены из-за недобросовестных застройщиков, показала, что некоторые регионы не включили определенные дома в дорожную карту, представленную Правительству РФ», — заявил глава строительного ведомства на заседании Президиума Генсовета «Единой России». Михаил Мень предложил региональным отделениям партии синхронизировать эту работу, совместно актуализировав данные дорожных карт. Фото: www.64novostroy.ru «Наша встречная проверка по каждому субъекту выявила определенное количество проблемных домов, которые не попали в эти перечни и дорожные карты, — пояснил министр, добавив: — Сегодня мы направили главам субъектов письма с просьбой дать нам разъяснение произошедшего, но нам нужна помощь партии, точнее, ее региональных отделений. Мы просим их организовать на местном уровне совместно с представителями исполнительной власти работу по актуализации перечня объектов, которые не попали в дорожные карты. Если вы окажете такое содействие, то это была бы серьезная помощь в нашей работе», — обратился к членам Президиума Генсовета Михаил Мень. Это предложение было единогласно одобрено, и список не включенных в дорожную карту объектов по каждому региону будет разослан всем субъектам в ближайшее время. Фото: www.divnogorsk-adm.ru