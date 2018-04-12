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Возможность расторжения контракта с недобросовестным застройщиком обсудили в Мытищах
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Возможность расторжения контракта с недобросовестным застройщиком обсудили в Мытищах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
На совещании в подмосковных Мытищах обсудили проблему недобросовестного застройщика, который не сможет возвести некоторые объекты в округе, а также вопросы организации подъездной автодороги, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Реализацию инвестиционного контракта по строительству недвижимости на территории Мытищ, заключенного с компанией «Коопстрой», обсудили на совещании в администрации городского округа Мытищи. Строительство ведется во 2-м Красноармейском переулке.
«Согласно контракту компания должна построить четыре дома, есть у нее и социальные обязательства — строительство детского сада на 170 мест и дороги. Но представители застройщика сообщают, что в связи с различными обстоятельствами не смогут достроить все объекты. Среди вариантов дальнейшего решения вопроса — расторжение контракта. На совещании отметили, что такой недобросовестный застройщик не должен возводить объекты в Мытищах», — говорится в сообщении.
Еще один вопрос, который рассмотрели участники заседания, касался организации подъездной автомобильной дороги к земельным участкам, расположенным вблизи деревни Малое Ивановское, — возникли трудности по подъездной дороге к нескольким СНТ. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров отметил, что необходимо пригласить на встречу представителей нескольких сторон и совместно принять решение.
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