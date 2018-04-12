Возможность расторжения контракта с недобросовестным застройщиком обсудили в Мытищах

На совещании в подмосковных Мытищах обсудили проблему недобросовестного застройщика, который не сможет возвести некоторые объекты в округе, а также вопросы организации подъездной автодороги, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Реализацию инвестиционного контракта по строительству недвижимости на территории Мытищ, заключенного с компанией «Коопстрой», обсудили на совещании в администрации городского округа Мытищи. Строительство ведется во 2-м Красноармейском переулке.

«Согласно контракту компания должна построить четыре дома, есть у нее и социальные обязательства — строительство детского сада на 170 мест и дороги. Но представители застройщика сообщают, что в связи с различными обстоятельствами не смогут достроить все объекты. Среди вариантов дальнейшего решения вопроса — расторжение контракта. На совещании отметили, что такой недобросовестный застройщик не должен возводить объекты в Мытищах», — говорится в сообщении.