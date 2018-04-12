8 недобросовестных застройщиков не дают костромичам спокойно спать

Костромские правоохранители проанализировали законность в сфере инвестирования в строительство многоквартирных домов в регионе за 1 квартал 2018 года, сообщает областная прокуратура

За неполных 4 месяца этого года в регионе ввели в эксплуатацию 21 тысячу 574 квадратных метров жилья, из них многоквартирных жилых домов — 3 тысячи 122 квадратных метра.

На настоящий момент для строительства более 225 объектов недвижимости на основании договоров долевого участия застройщики привлекли 10 миллиардов 394 миллиона рублей.

При этом у нас есть 9 проблемных многоквартирных домов, в строительство которых люди вложились, но застройщики нарушили их права. Это компании ООО «НОРД-ВЕСТ-ГРУПП», ООО «ОФЦ-групп», ООО «Монолит», ОАО «Ивановская домостроительная компания», ООО «Чайка», ООО «Строй-союз», ООО «Монолит», ООО СК «СМУ-7». От их действий пострадали 135 участников долевого строительства.

Прокуратура контролирует ситуацию и добивается, чтобы права людей восстановили.

В этой сфере в 2018 году зафиксировали более 30 нарушений закона: отступление от проектной документации при строительстве многоквартирных домов, нарушение сроков строительства и сдачи объектов гражданам, необеспечение свободного доступа к информации о деятельности застройщиков.

Застройщики нередко не сообщают дольщикам о том, что не могут закончить возведение дома в оговоренный срок. Прокурор Костромы внес два представления, после чего застройщик уведомил дольщиков многоквартирных домов на улице Катушечной 13 и Шагова 113 об этом.

Также прокуратура привлекла к ответственности ООО «СТРОЙ-АКТИВ» в связи с неразмещением на официальном сайте предусмотренных законом сведений.

На деле недобросовестных застройщиков оказывается больше. Сейчас ждут решения своей проблемы и дольщики дома, который строят на улице Московской. Застройщик и подрядчик только откладывают срок сдачи и «переводят стрелки» друг на друга, а квартир люди так и не увидели. Стройка просто встала.

Рейтинг застройщиков можно изучить здесь.