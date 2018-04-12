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Суд обратил в доход государства квартиру арзамасского депутата
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Суд обратил в доход государства квартиру арзамасского депутата 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд обратил в доход государства квартиру депутата Арзамасской городской думы (Нижегородская область), который не смог подтвердить источник средств на ее приобретение, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что депутат предоставил справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность приобретена квартира, стоимостью более 2 млн рублей. При этом сумма сделки превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Доводы депутата о законности источников средств на ее приобретение в ходе проверки были опровергнуты. В четверг суд вынес резолютивную часть решения, согласно которому в полном объеме удовлетворил иск городского прокурора об обращении квартиры в доход РФ.
На сайте Арзамасского городского суда Нижегородской области имеется информация о рассмотрении дела такой категории, одним из ответчиков по которому значится Роман Лаптев. Он является депутатом Арзамасского гордумы по одномандатному избирательному округу № 11, директором юридического агентства «Персона».
Фото: арзамасгордума.рф.
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