Суд обратил в доход государства квартиру арзамасского депутата

Суд обратил в доход государства квартиру депутата Арзамасской городской думы ( Нижегородская область ), который не смог подтвердить источник средств на ее приобретение, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что депутат предоставил справки о доходах и расходах за 2016 год, согласно которым в общую долевую собственность приобретена квартира, стоимостью более 2 млн рублей. При этом сумма сделки превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Доводы депутата о законности источников средств на ее приобретение в ходе проверки были опровергнуты. В четверг суд вынес резолютивную часть решения, согласно которому в полном объеме удовлетворил иск городского прокурора об обращении квартиры в доход РФ

На сайте Арзамасского городского суда Нижегородской области имеется информация о рассмотрении дела такой категории, одним из ответчиков по которому значится Роман Лаптев. Он является депутатом Арзамасского гордумы по одномандатному избирательному округу № 11, директором юридического агентства «Персона».

Фото: арзамасгордума.рф.