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Селянам бесплатно раздадут земли
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Селянам бесплатно раздадут земли 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: СТАНИСЛАВА НОВГОРОДЦЕВА / «КОММЕРСАНТЪ»
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) подписал региональный закон, который дает право сельским жителям бесплатно оформить право на земельные участки, где расположены их дома. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Нововведение позволит жителям НАО получить право собственности на фактически занимаемое жилье. Препятствием для этого ранее было отсутствие у граждан прав на земельные участки.
«Принятие этого закона — результат нашего взаимодействия с жителями сельских населенных пунктов. Вопросы о том, что люди не могут оформить в собственность фактически принадлежащие им дома из-за того, что своевременно не были оформлены права на земельные участки, звучал едва ли не в каждом поселке на встрече с населением. Собственно, такие встречи и являются для нас поводом, как в данном конкретном случае, для принятия соответствующих решений«, — отметил Александр Цыбульский.
Чтобы воспользоваться правом бесплатно оформить собственность на земельные участки и фактически занимаемые жилые дома, жителям НАО потребуется подать соответствующее заявление в сельские муниципалитеты до 1 января 2020 года.
В январе 2018 года стало известно, что Ненецкий автономный округ вошел в тройку регионов России, испытавших наиболее сильное падение цен на вторичную недвижимость в 2017 году. Средняя стоимость «квадрата» в НАО за год уменьшилась на 11 процентов, с 74 тысяч до 66 тысяч рублей.
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