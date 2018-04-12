У депутата в Нижегородской области отобрали квартиру в пользу государства

Арзамасская городская прокуратура проверила отчеты о доходах и расходах депутатов гордумы за 2016 год. Судя по предоставленным справкам, один из них с супругой приобрели квартиру стоимостью более 2 млн рублей. При этом их дохода за 3 предыдущих отчетному года не хватило на такую покупку.

Законность источников доходов депутат доказать не смог, сообщает прокуратура Нижегородской области . Прокурор Арзамаса направил в суд иск к семье депутата в интересах Российской Федерации . Он требовал обратить квартиру в доход государства. Сегодня, 12 апреля, суд полностью удовлетворил прокурорское заявление в полном объеме.

На сайте Арзамасского городского суда в списке дел, назначенных к слушанию на сегодняшний день, значится единственное дело об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. Ответчиками по нему выступают Роман Лаптев и его супруга. Лаптев — депутат гордумы Арзамаса по округу № 11, председатель постоянной думской комиссии по земельным отношениям, экологии, градостроительству и муниципальной собственности, инвестиционной политике и развитию экономики, директор юридического агентства «Персона».