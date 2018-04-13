Между псковскими фермерами разыграют 54 млн рублей грантовой поддержки

Прием заявок на участие в конкурсах грантов для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм начался в Псковской области , сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора региона.

На создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрено 9 грантов, на развитие семейных животноводческих ферм — 3. Аграрии могут получить от 1,5 млн до 10 млн рублей.

Общая сумма государственной поддержки составляет около 54 млн рублей.

Малые хозяйства получают грантовую поддержку на региональном уровне с 2012 года. За это время ее получили 94 начинающих фермера и 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил более 231 млн рублей. На эти средства были приобретены животные и сельскохозяйственная техника, расширены или обновлены производственные площади.

Помощь оказывается в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы.