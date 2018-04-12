«Из самых сложных ситуаций мы находим выход»

Жанна Волобуева, генеральный директор агентства недвижимости «Большой город»: «Мы искренне рады, что попали в число номинантов «Народной премии НГС». Голосовали наши клиенты, а это дорогого стоит. Если коротко и честно, нас любят за то, что мы отвечаем за безопасность в очень сложном и редком процессе для человека. Сделки на миллионы в жизни обычных людей совершаются три-пять раз за жизнь.

Клиент сначала идёт на репутацию компании, но всё равно дрожит, а потом наш специалист становится для него практически членом семьи.

Если взять за основу отзывы, написанные нам в открытых источниках, то любят нас за внимательность, отзывчивость, обязательность в выполнении поставленных задач.

Ругают не нас, ругать любят в целом сообщество риелторов. Всему виной новички на рынке, которые путём ошибок на клиентах учатся ремеслу. Так бывает в мелких компаниях, в крупных агентствах существуют учебные центры и наставничество. Но пока мы каждый день должны доказывать и объяснять, что мы «не такие». Открыто можем сказать, что мы пока не слишком сильны в постклиентском обслуживании, но мы поставили это в приоритет развития».

Александр Бычковский , генеральный директор агентства недвижимости «Грановит»: «Любят за качественные услуги. Ругают иногда за соблюдение стандартов — из-за того, что мы жёстко следуем правилам».

«Клиенты любят нашу компанию, безусловно, за надёжность, гарантию безопасности сделок, индивидуальный и комплексный подход, доступность офисов — человеку не нужно далеко ехать, чтобы решить свой квартирный вопрос: офисы работают во всех районах Новосибирска . Нашему агентству уже 21 год, а это, согласитесь, уже серьёзный возраст для компании.

Если говорить о том, за что новосибирцы могут ругать нашу компанию, то тут я думаю следующее. Ругают зачастую не столько какую-то конкретную риелторскую компанию. У людей в принципе много предубеждений о самой риелторской деятельности. В обществе сложился определённый стереотип. Надеемся, что он со временем будет разрушен. А сделать это можно, только добросовестно работая, ставя во главу угла интересы клиентов. Нередко к нам обращаются скептически настроенные люди. После того как клиент с помощью риелтора выгодно решает свой квартирный вопрос, он меняет представление о работе агентства. Приятно это видеть!».

Наталья Рубцова , руководитель отдела маркетинга агентства недвижимости «Квадротека»: «Любят за умение вникать в каждую человеческую историю и за помощь людям. Мы компания с человеческим лицом. Надеюсь, что ни за что не ругают, потому что мы стараемся соблюдать все правила игры на рынке недвижимости и уверены, что наши агенты хорошо выполняют свою работу, условия, которые нужны людям для совершения сделок».

Федеральная риелторская компания «Этажи» в Новосибирске (ответ предоставлен пресс-службой): «Клиенты выбирают нас, во-первых, потому что это защита от стресса. Покупка или продажа квартиры — ответственный шаг в жизни, решиться на который самостоятельно психологически сложно. А специалист организует процесс грамотно и сделает для клиента всё максимально лёгким и быстрым. Во-вторых, экономия бюджета. Правильное понимание рыночной ситуации, грамотная работа с ценой и спросом, продуманный маркетинговый план — вот чем специалист по недвижимости занимается каждый день, причём профессионально.

В-третьих, экономия сил и времени. В офисе можно получить профессиональные консультации экспертов по недвижимости, юристов, ипотечных брокеров, представителей застройщиков, банков, страховых и оценочных компаний. Оформить сделку и даже сдать документы в МФЦ. В-четвёртых, это надёжно и безопасно. Клиент может не волноваться по поводу юридической чистоты сделки.

На рынке недвижимости лояльность клиентов к конкретной компании вырабатывается годами, потому что отношение в целом к отрасли сегодня ещё недостаточно позитивное. Стоимость сделки высока, и важность безупречного её проведения, конечно, предельная. В нашей компании мы порой получаем негативную обратную связь, считаем, это неизбежно и нормально. Все обращения фиксируем, детально разбираем и, разумеется, даём обратную связь».

Андрей Силков, основатель агентства недвижимости «Доктор ключ»: «Нас любят за высокое качество услуг и соблюдение договоренностей. Ругают за не самый гибкий подход в ценообразовании услуг».

Григорий Якобсон, руководитель «Выставки новостроек»: «Во-первых, мы создали очень интересную команду — это амбициозные люди, добивающиеся успеха. Несмотря на то что они разные, преследуют одну цель — работать для людей. Видимо, за нас голосуют, потому что наши клиенты такие же — люди с определёнными целями, которые знают, чего хотят. Не мы их выбираем, а они нас. Агентство недвижимости нужно знать, принять: не любой же может быть вашим агентом по недвижимости, так же как и не любой может быть вашим стоматологом. Человек выбирает по своим внутренним ощущениям: хорошо со мной общается риелтор, понимает мои проблемы, решает задачи? Мои сотрудники успешно с этим справляются. Наивысшая награда для риелтора — это когда клиент приглашает его на новоселье.

Теперь за что ругают. Мы всё-таки «Выставка новостроек» — к сожалению, не все застройщики добросовестные.

Мы следим за ними: смотрим налоговые декларации, годовой аудит, соответствие срокам сдачи. Если что-то не так, то пытаемся разобраться. Но в любом случае появляются застройщики, которые показывают хорошие темпы и по аудиту у них всё нормально, но в какой-то момент в их механизме что-то ломается, а мы объекты уже реализовали. Тогда клиенты приходят к нам и спрашивают, что делать. В таких случаях могут и нас ругать. Но мы начинаем разбираться вместе».

Валентин Штаев, директор агентства недвижимости «Евразия»: «Мы молодая, динамично развивающаяся компания. За несколько лет на рынке недвижимости привлекли большой круг клиентов, которые нам доверяют и советуют нас своим друзьям и знакомым. Любят за честность, оперативность, юридическую чистоту проверяемых нами сделок, клиентоориентированность — при подборе вариантов объектов недвижимости мы всегда учитываем пожелания клиентов и их интересы. За ответственное отношение к работе, умение определять выгодные цены продажи. За умение аргументировано обосновать торг при покупке. За фиксированные цены на услуги, не зависящие от стоимости объектов недвижимости».

Татьяна Дергачева , генеральный директор агентства недвижимости «Афина Паллада»»: «Бессмысленно говорить, что не ругают, потому что, я считаю, кто не работает — тот не ошибается. Поэтому бывают, конечно, отрицательные отзывы, но всё это индивидуально. Чтобы за что-то ругали массово — такого нет. Любят за индивидуальный и творческий подход. Из самых сложных ситуаций мы находим выход. Часто предвосхищаем ожидания клиентов. Ещё клиенты отмечают у нас надёжность, комфортность, качественность услуг. Опытный юридически состав — здесь я с клиентами согласна: это гордость нашей компании. Наши сотрудники часто становятся победителями риелторских поединков, что тоже говорит об их квалификации».

Светлана Сарычева , директор по маркетингу «Центрального агентства недвижимости»: «Ценят за высокую экспертизу и профессионализм, за качество сопровождения. Юридическая экспертиза в компании — это отдельная услуга. Она основана на многоуровневой системе проверки, снижающей влияние человеческого фактора на результат работы. За поиск нестандартных решений. Например, компания предоставляет возможность продать квартиру в необходимый и точно оговоренный клиенту срок.

Ругают за то, что система проверки сопровождается бюрократической составляющей — нужно подписывать много документов. Риелторский бизнес завязан на продажи «люди —людям» и в данном случае возможно, что клиент не с первого раза находит своего риелтора, который понимает его с полуслова и полностью удовлетворяет. Но мы открыты для обратной связи и готовы подобрать агента, который полностью удовлетворит клиента и станет его семейным риелтором».

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