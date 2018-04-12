Пассажиропоток «Уральских авиалиний» вырос на 24% в январе-марте — до 1,6 млн человек

Уральские авиалинии » по итогам I квартала 2018 г. увеличили пассажиропоток на 24%, сообщили в пресс-службе компании.

«Уральские авиалинии» подвели итоги работы за I квартал 2018 г. В целом с начала года авиакомпания перевезла 1 млн 648 тыс. 872 человека (рост составил 24% по отношению к показателям 2017 г). В период с 1 января по 31 марта самолеты выполнили 12 тыс. 126 рейсов: 6 тыс. 752 — по России , 2 тыс. 817 — по СНГ, 2 тыс. 557 — за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте 2018 г. услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 609 тыс. 133 пассажира (рост — 30% к показателям марта 2017 г.). Всего за этот месяц было выполнено 4 тыс. 435 рейсов, из которых 2 тыс. 442 рейса по России, 1 тыс. 55 — в страны СНГ и 938 рейсов — в страны дальнего зарубежья.