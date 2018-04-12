Строительство жилья в Израиле замедлилось, но просторных квартир стало больше

Эксперты поясняют, что основная причина такого роста — интерес застройщиков: девелоперам, участвующим в программе «Цена для новосела» («Мехир ле-Миштакен»), выгоднее строить большие квартиры с более низкой ценой за квадратный метр. Более низкие по стоимости варианты побеждают в тендерах по продаже земли под жилые здания, сообщает newsru.co.il.