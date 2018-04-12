В «РГ» расскажут о проблеме аварийного жилья 

"Российская газета" с заместителем генерального директора государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Олегом Руриным попытается разобраться, сколько в нашей стране жилья, требующего расселения и что необходимо делать для того, чтобы дом был признан аварийным.
Свои вопросы вы можете задать 18 апреля с 16:00 до 17:00 по московскому времени, позвонив по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.