Строительство коневодческого центра в Дмитровском районе завершат во II квартале 2018 г

Главгосстройнадзор проверил строительство коневодческого центра в деревне Горки Сухаревские Дмитровского района Подмосковья , его планируют завершить во втором квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке, завершается монтаж инженерных сетей и систем. Строительство в графике. Планируемый срок окончания строительства — второй квартал 2018 года», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

В ходе завершающего этапа строительства возведен крытый манеж (8,473 тысячи квадратных метров), конюшня (3,678 тысячи квадратных метров), административное здание (9,954 тысячи квадратных метров). Конюшня и манеж располагаются в одном здании с непосредственным доступом из одного в другой через крытый переход, что позволяет сохранить постоянный температурный режим при перемещении из конюшни в манеж.

Общая площадь многофункционального коневодческого центра составит 49,3 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории разместились тротуары, установлены малые архитектурные формы, обустроено парковочное пространство и места для отдыха.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ОРИЭНТ».