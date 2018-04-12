Строительство коневодческого центра в Дмитровском районе Подмосковья планируют завершить до июля

Строительство многофункционального коневодческого центра в Дмитровском районе Подмосковья планируется завершить во II квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку строительства многофункционального коневодческого центра, расположенного в дер. Горки Сухаревские Дмитровского района. Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Ориэнт». Планируемый срок окончания строительства — II квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев уточнил, что в настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке, завершается монтаж инженерных сетей и систем. «Строительство в графике», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Руслана Тагиева.

В пресс-службе добавили, что в ходе завершающего этапа строительства возведен крытый манеж (8 тыс. 473 кв. м), конюшня (3 тыс. 678 кв. м), административное здание (9 тыс. 954 кв. м). Отмечается, что общая площадь многофункционального коневодческого центра составит 49,3 тыс. кв. м. Конюшня и манеж будут располагаться в одном здании с непосредственным доступом из одного в другой через крытый переход, что позволит сохранить постоянный температурный режим при перемещении животных из конюшни в манеж. На прилегающей территории появятся тротуары, будут установлены малые архитектурные формы, обустроено парковочное пространство, места для отдыха.