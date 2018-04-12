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Портал Xiaozhu.com: cервисы аренды комнат в жилых квартирах прочно прижились в Поднебесной
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Портал Xiaozhu.com: cервисы аренды комнат в жилых квартирах прочно прижились в Поднебесной 

ТАСС 1 час назад
БОАО (BOAO), Китай, 12 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — «Экономика совместного потребления» в очередной раз оказывается в центре внимания лидеров азиатских стран. В ходе Боаоского азиатского форума-2018 (БАФ), являющегося азиатским аналогом Всемирного экономического форума, ведущие предприниматели из сегмента китайской экономики обмена обсудили будущее отрасли. Соучредитель и главный исполнительный директор передовой и самой быстро развивающейся платформы сервисов аренды комнат в жилых квартирах Xiaozhu.com Чэнь Чи (Chen Chi) выступил с речью на сессии под названием «Экономика совместного потребления: займемся делом».
По данным отчета Китайского государственного информационного центра, китайский рынок шеринга квартир за 2017 год увеличился на 70,6%, продемонстрировав поистине ошеломляющие темпы роста. «По итогам пятилетнего процесса развития можно сделать вывод, что сервисы аренды комнат в жилых квартирах прочно прижились в Китае и быстро набирают популярность в небольших городах и провинции», — прокомментировал Чэнь Чи. По его словам, такие города второго уровня, как Тяньцзинь, Чунцин и Чанша, вошли в число самых быстро расширяющихся направлений на платформе Xiaozhu. Анализируя прибыльность платформ экономики обмена в Поднебесной, г-н Чэнь отметил, что разработчикам Xiaozhu удалось создать продуманную, стабильную и прибыльную бизнес-модель.
Отвечая на вопрос относительно последних активных действий Airbnb на китайском рынке, Чэнь Чи назвал подобную стратегию примером того, как иностранные компании участся на опыте предприятий Китая в аспекте локализации и бизнес-инноваций. Основой конкурентоспособности Xiaozhu, как подчеркнул г-н Чэнь, является мощный потенциал офлайновых сервисов, предъявляющих высокие требования к компетенции персонала. Компания с момента своего основания прилагает значительные усилия для создания сервисной системы и инфраструктуры, чем и отличается от своего американского конкурента.
Основанная в 2012 году платформа Xiaozhu.com входит в число крупнейших в Китае сервисов аренды комнат и домов. В ноябре 2017 года компания объявила о привлечении 120 млн долл. США в ходе последнего раунда финансирования под руководством фирмы Yunfeng Capital, пользующейся поддержкой Джека Ма.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/675691/CEO.jpg  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ши Паньлань (Panlan Shi), +86-185-2258-1743, shipanlan@xiaozhu.com
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