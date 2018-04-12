Красавицы и чудовище: как я сдавала комнату в московской коммуналке

Вопрос с жильем в Москве стоит достаточно остро, поэтому практически на любой формат найдется «свой купец», вот только купцы иной раз вызывают недоумение. Выпускающий редактор РИА Недвижимость Анна Смирнова вспоминает, как она сдавала комнату в коммуналке, за которую практически дрались арендаторы.

Осторожно, соседка

Комната в коммунальной квартире поблизости от метро «Профсоюзная» досталась моему мужу от родителей. Довольно долгое время она просто стояла закрытой, но потом нам стало обидно «вхолостую» платить за нее коммунальные платежи, и было решено сдавать. Комната достаточно большая, 20 метров, в сталинском доме (точнее это ранняя «хрущевка» но еще по сталинскому проекту) с потолками 3 метра. Сама квартира трехкомнатная, в одной комнате живет брат мужа, в другой — соседка. В свое время комнаты давали работникам завода на улице Орджоникидзе . Сначала родители моего мужа с двумя детьми жили в одной комнате, а потом им дали еще одну комнату, которая освободилась после отъезда других жильцов.

Сама комната весьма посредственная, то есть ее состояние. Квартира еще хуже, потому что, конечно, никто там особенно не напрягается по поводу чистоты, уборки и ремонта. Но самая проблема, конечно, состоит в соседке, которая пьет. То есть буквально уходит в запои, тогда из ее комнаты неделями неприятно пахнет. Сама она в это время выглядит весьма отталкивающе и пугает окружающих. Также в это время она оставляет за собой еду на кухне, и она может стухнуть. Но, в общем-то, женщина мирная, не буянит и во время запоев в основном сидит в своей комнате.

При таких вводных данных ввязываться в мероприятие по сдаче было боязно, но что-то делать было нужно. После просмотра объявлений в интернете, выяснилось, что состояние комнаты и квартиры еще очень даже ничего, бывает и гораздо хуже. В среднем за подобную комнату в этом районе просили 20 тысяч рублей. Сделав скидку на алкоголизм соседки, решили установить арендную плату в 15 тысяч рублей. Сначала пытались искать даже через риелтора, в надежде на то, что он сможет объяснить людям про соседку. Но некоторые риелторы просили вознаграждение в виде 50% от месячной арендной платы, а некоторые сразу отказывались браться. Еще несколько затрудняло поиск то, что при выборе жильцов приходилось считаться с братом мужа. А он хотел не больше одного жильца, и обязательно девушку.

Аншлаг в красивой упаковке

В итоге наилучшие результаты принесло размещение объявления в профильной группе «ВКонтакте», после чего посыпался целый град сообщений от желающих снять комнату. Конечно, просились и мужчины, и мигранты, но приличных девушек и женщин тоже было много. Были студентки и женщины в возрасте. Брат мужа, конечно, хотел молоденькую, чтобы спихнуть на нее уборку общих помещений и вообще всячески ей руководить. Причем, судя по аватаркам «ВКонтакте» и по девушкам, которые приходили на просмотр, они все были просто красавицы.

В основном, контингент — это приезжие девушки, которые только закончили вуз и остались работать в Москве. Судя по их внешности, они должны бы были жить в шикарных квартирах, а не в коммуналке. Еще одна интересная категория: девушки приехавшие, например, из Белоруссии , чтобы жить и работать в Москве, но работы, родственников и знакомых в городе у них не было. Они снимали жилье дистанционно и были готовы сделать предоплату онлайн, даже не глядя на комнату. Но мне было стыдно им сдавать, потому что они могли бы потом сильно разочароваться и предъявлять претензии по поводу состояния квартиры.

Как ни удивительно, но за комнату развернулись настоящие бои, люди просили больше никому не показывать, были готовы сделать предоплату и так далее. В итоге пришли две девушки одновременно, посмотрели, потом сказали, что выбирайте, кому вы хотите сдать. Одна девушка потом сразу же вернулась, заплатила деньги, и мы с ней составили договор. Другая девушка позвонила буквально через полчаса с таким же предложением и в итоге очень обиделась, что уже опоздала, да еще и заочно обругала ту, которая ее опередила. При этом я честно показывала все недостатки комнаты и квартиры, но девчонки говорили, что это все ерунда, «мы вообще жили в общаге МГУ ».

А что случилось-то?

Как я поняла из разговоров с потенциальными арендаторами, больше всего их заинтересовало именно месторасположение комнаты: недалеко от центра и близко к метро, а общее состояние было не так важно. Например, одна девушка говорила, что снимает за 15 тысяч комнату с теплыми полами и евроремонтом в Митино, но готова переехать в эту комнату, потому что из Митино не наездишься на работу.

В итоге девушка прожила полгода, ни разу не высказав никаких претензий по поводу соседки. Потом она съехала, так как нашла новую работу и жилье в другом месте. Но квартира долго не пустовала. Буквально за два дня нашлась новая женщина, которая работает рядом с этой квартирой. Причем она рассказывала, что сняла комнату, но уже в первый месяц поняла, что там невозможно жить, так как хозяин пил. Я тоже сразу предупредила ее, что тут хозяйка тоже «фестивалит», но она не испугалась. И пока никаких претензий больше не поступало, платит она вовремя и даже иногда раньше оговоренного срока.

То есть картина складывается и грустная (для арендаторов), и отрадная (для арендодателя) одновременно. Прекрасным девушкам приходится жить в соседстве с алкоголиками, но зато рядом с метро и близко к центру. А арендодатели могут быть спокойны, что желающие снимать халупу в Москве еще не перевелись, и каждый метр может приносить деньги.