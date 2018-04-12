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Орел нашел софинансирование на детский сад и дорогу по Родзевича-Белевича
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Орел нашел софинансирование на детский сад и дорогу по Родзевича-Белевича 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ходе внеочередной сессии Орловского городского Совета 12 апреля были распределены дополнительные бюджетные средства. Около 4 млн рублей должны пополнить казну за счет продажи имущества.
Эти средства будут направлены на экологические мероприятия — 2 млн рублей. Почти 300 тысяч уйдет на содержание недавно подключенных электронных транспортных табло.
400 тысяч рублей составят софинансирование строительства детского сада на улице Полковника Старинова в микрорайоне Алроса. Дошкольное образовательное учреждение на 230 мест станет третьим в этой активно развивающейся части города.
Более 171 тысячи рублей выделено в качестве муниципальной доли софинансирования строительства дороги по улице Родзевича-Белевича. Трасса, соединяющая улицы Металлургов и Бурова, протяженностью 0,87 километра, шириной 9 метров обойдется в общем 70,4 млн рублей. Будет установлено наружное освещение, знаки, остановочные пункты. Также предусмотрено благоустройство и озеленение. Работы должны завершиться в декабре 2018 года.
Более 1,1 млн рублей предлагается направить управлению образования администрации города Орла на погашение кредиторской задолженности. Отметим, что только долги за питание школьников в некоторых лицеях и гимназиях превышают полмиллиона.
Сообщение Орел нашел софинансирование на детский сад и дорогу по Родзевича-Белевича появились сначала на РИА 57.
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