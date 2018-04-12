Москва и Зеленоград избавляются от долгостроя

В первом квартале 2018 года из перечня долгостроя исключено 18 объектов.

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. По его словам, специально созданная оперативная группа специалистов исключила за первые три месяца года 18 объектов долгостроя: семь — введены в эксплуатацию, еще шесть площадок свободны, на них работы не начинались. По 5-ти объектам выданы разрешения на строительство.

На сегодняшний день в Зеленоградском округе числится семь «долгоиграющих» строек. В их числе и объекты на территории района Старое Крюково: футбольное поле с инфраструктурой и жилой корпус 901А в 9 микрорайоне.