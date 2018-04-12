В Красноярске в районе Покровки будут снесены три аварийных барака

Красноярске в мкр. Покровка будут снесены три аварийных барака, такое решение приняла комиссия по организации развития застроенных территории администрации Красноярска.

Три дома (8, 10, 12), а также бани, гаражи, сараи. по ул. Полярной, планируют начать расселять уже в этом году. Согласно условиям договора 26 семей (65 человек) смогут улучшить свои жилищные условия. Всего затраты на расселение аварийных домов по ориентировочно составят 51,6 млн рублей. В мае 2018 года будет объявлен аукцион по определению инвестора.

На месте бараков инвестор сможет построить на участке площадью свыше 6 гектар один или несколько жилых домов на 213 квартир. Территория вокруг будет благоустроена: появятся парковочные места, объекты озеленения и детские игровые площадки.

Напомним, что до 2022 года в рамках муниципально-частного партнёрства мэрия готова расселить 36 домов, в которых проживают 379 семей. В настоящее время 95 семей уже обрели новое жильё. Кроме того департамент градостроительства пытается привлечь инвесторов ещё на 13 территорий, где расположены 69 домов и проживают 939 семей.