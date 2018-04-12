Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Кунцевская

Площадь пожара составила пять квадратных ребят.

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Кунцевская в четверг, 12 апреля.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве, пожар произошел в квартире жилого дома по адресу: улица Кунцевская, дом 13/6. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что во время устранения огня спасатели эвакуировали из горящей квартиры одного человека, который был передан бригаде «скорой помощи».

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