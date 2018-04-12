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Пожарные потушили возгорание в квартире в Кунцево
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Пожарные потушили возгорание в квартире в Кунцево 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в столичном районе Кунцево. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«В 14:33 пожар по адресу: ул. Кунцевская, д. 13/6 был ликвидирован. Из горевшей квартиры был спасен один человек, он передан наряду «скорой помощи» для проверки», — рассказали в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили, что возгорание произошло на девятом этаже 16-этажного жилого дома. Причина возгорания и площадь пожара выясняются.
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