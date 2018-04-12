Пожарные потушили возгорание в квартире в Кунцево

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в столичном районе Кунцево. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.

«В 14:33 пожар по адресу: ул. Кунцевская, д. 13/6 был ликвидирован. Из горевшей квартиры был спасен один человек, он передан наряду «скорой помощи» для проверки», — рассказали в ведомстве.