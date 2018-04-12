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Пожарные тушат возгорание в квартире на улице Кунцевская
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Пожарные тушат возгорание в квартире на улице Кунцевская 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты устанавливают площадь и причину пожара.
На Кунцевской улице в Москве возник пожар в квартире жилого дома. На месте происшествия работают пожарные службы.
— В четверг, 12 апреля, в 14 часов 01 минуту в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кунцевская, дом 13/6, где по предварительной информации происходит пожар в одной из квартир расположенной на 9-ом этаже 16-ти этажного жилого дома, — сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве.
Согласно данным ведомства, пожарные устанавливают площадь и причину возгорания. Уточняется, что из горящей квартиры был спасен человек.
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