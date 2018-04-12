Ещё
Иван Ястреб: Удмуртия освоит все деньги, выделенные на строительство яслей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иван Ястреб: Удмуртия освоит все деньги, выделенные на строительство яслей 

ИА «Сусанин» 27 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Иван Ястреб рассказал о строительстве 40 яслей, которое начнут возводить в республике уже в этом году. По словам руководителя ведомства, регион постарается не только освоить, выделенные федерацией 400 млн рублей, но и привлечь дополнительные средства, от которых могут отказаться другие субъекты России.
«Мы все понимаем, что существует практика, когда другие регионы отказываются или не могут освоить выделенные средства. У нас подобная ситуация была по прошлому году, когда нам удалось при строительстве школы привлечь дополнительные 207 млн рублей, поэтому мы поставили перед собой задачу не только освоить средства, но и реализовать дополнительные, которые мы будем либо осваивать при делении дополнительных средств, либо с переходом на следующий год», — рассказал на заседании президиума регионального парламента Ястреб.
По его словам, сейчас типовые проекты находятся в стадии разработки.
«Дело в том, что это новая программа в России и типовых проектов на ясли в реестре Минстроя нет, поэтому сейчас разрабатывают проект. Площадки определены. […] Безусловно мы все деньги освоим и возвращать не будем. У нас не то положение, когда мы можем сомневаться. Тем более, ситуация не менее остро стоит, чем со строительство детских садов», — пояснил и.о. министра.
Руководитель ведомства также отметил, что на данный момент проектная документация практически разработана. Она подразумевает два типа яслей на 80 мест. Одни ясли в панельном исполнении, чтобы загрузить те предприятия, которые производят железобетонные конструкции. Второе исполнение — кирпичное. Кроме этого, сейчас есть понимание стоимости яслей — это 716 тыс. рублей на одно место.
ИА «Сусанин»: последние новости
Фонд развития моногородов профинансирует строительство канализации в городах Удмуртии Строительство детского сада возобновили в Ижевске на улице Баранова Более 250 квартир остаются без газа в Ижевске из-за недопуска служб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса305
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому165
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ157
Улюкаев удивил тюремным досугом71
«Судный день» стал на минуту ближе165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение