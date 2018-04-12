Иван Ястреб: Удмуртия освоит все деньги, выделенные на строительство яслей

Ижевск. Удмуртия . Исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Иван Ястреб рассказал о строительстве 40 яслей, которое начнут возводить в республике уже в этом году. По словам руководителя ведомства, регион постарается не только освоить, выделенные федерацией 400 млн рублей, но и привлечь дополнительные средства, от которых могут отказаться другие субъекты России

«Мы все понимаем, что существует практика, когда другие регионы отказываются или не могут освоить выделенные средства. У нас подобная ситуация была по прошлому году, когда нам удалось при строительстве школы привлечь дополнительные 207 млн рублей, поэтому мы поставили перед собой задачу не только освоить средства, но и реализовать дополнительные, которые мы будем либо осваивать при делении дополнительных средств, либо с переходом на следующий год», — рассказал на заседании президиума регионального парламента Ястреб.

По его словам, сейчас типовые проекты находятся в стадии разработки.

«Дело в том, что это новая программа в России и типовых проектов на ясли в реестре Минстроя нет, поэтому сейчас разрабатывают проект. Площадки определены. […] Безусловно мы все деньги освоим и возвращать не будем. У нас не то положение, когда мы можем сомневаться. Тем более, ситуация не менее остро стоит, чем со строительство детских садов», — пояснил и.о. министра.

Руководитель ведомства также отметил, что на данный момент проектная документация практически разработана. Она подразумевает два типа яслей на 80 мест. Одни ясли в панельном исполнении, чтобы загрузить те предприятия, которые производят железобетонные конструкции. Второе исполнение — кирпичное. Кроме этого, сейчас есть понимание стоимости яслей — это 716 тыс. рублей на одно место.