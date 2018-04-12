Дома на «честном слове» расселят?

В № 13 от 28 марта, в материале «Дома на „честном слове“, вы рассказывали о жительнице Чусового Людмиле Коноваловой . В её квартире в аварийном доме по ул. Матросова, 32, с декабря не работает туалет. Что с нею сейчас?

Два года назад Людмила Вячеславовна выиграла суд, по которому администрация поселения должна была предоставить ей благоустроенную квартиру. Но чиновники не спешат выполнить это решение. В администрации ей сообщили, что в марте город проводил закупки жилья, но для кого именно, сказать не смогли.

После публикации мы получили ответ главы Чусовского городского поселения Вадима Тация. В нём он сообщает, что решение суда администрация не исполнила незамедлительно, поскольку в распоряжении не было свободных жилых помещений. 27 декабря 2017 года краевое Министерство территориального развития выпустило приказ, в котором указало условия приобретения жилья для муниципальных нужд, в том числе и квартиры, указанной в обращении. В настоящее время администрация поселения разместила информацию на единой электронной торговой площадке о проведении аукциона по приобретению жилого помещения для семьи Коноваловой. Про судьбу остальных квартир аварийного дома в ответе ничего не сказано, но есть надежда, что дом „на честном слове“ расселят.