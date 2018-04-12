Ещё
В ЖК «Наследие» на Преображенке досрочно завершены монолитные работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЖК «Наследие» на Преображенке досрочно завершены монолитные работы 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В жилом квартале «Наследие» (третий этап) на Преображенке с опережением графика на четыре месяца завершены монолитные работы, сообщает пресс-служба застройщика-компании «Галс-Девелопмент».
Третий этап проекта «Наследие» представляет собой пять жилых секций переменной этажности от 7 до 16 этажей и включает в себя 245 квартир. Общая площадь составляет 33 тысяч квадратных метров.
Пресс-служба напоминает, что первая и вторая очереди ЖК «Наследие» введены в эксплуатацию в 2016-2017 годах. Окончание всего строительства запланировано на второй квартал 2019 года.
Жилой квартал «Наследие» является победителем премии Urban Awards 2016 в номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса Москвы» и лауреатом премии Move Realty Awards 2016 в номинации «Проект года бизнес-класса Москва».
РИА Новости: последние новости
На корректировку кадастровой оценки в Подмосковье дадут два месяца Медведев призвал уйти от модели долевого строительства Под Саратовом число пострадавших при пожаре в доме возросло до четырех
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса305
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому165
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ157
Улюкаев удивил тюремным досугом71
«Судный день» стал на минуту ближе165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение