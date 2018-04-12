В ЖК «Наследие» на Преображенке досрочно завершены монолитные работы 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В жилом квартале «Наследие» (третий этап) на Преображенке с опережением графика на четыре месяца завершены монолитные работы, сообщает пресс-служба застройщика-компании «Галс-Девелопмент».
Третий этап проекта «Наследие» представляет собой пять жилых секций переменной этажности от 7 до 16 этажей и включает в себя 245 квартир. Общая площадь составляет 33 тысяч квадратных метров.
Пресс-служба напоминает, что первая и вторая очереди ЖК «Наследие» введены в эксплуатацию в 2016-2017 годах. Окончание всего строительства запланировано на второй квартал 2019 года.
Жилой квартал «Наследие» является победителем премии Urban Awards 2016 в номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса Москвы» и лауреатом премии Move Realty Awards 2016 в номинации «Проект года бизнес-класса Москва».