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Как работает новый закон о защите прав дольщиков?
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Как работает новый закон о защите прав дольщиков? 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
«По федеральному закону (от 29 июля 2017 г. №218-ФЗ) внесены существенные изменения в порядок госрегистрации договоров участия в долевом строительстве на жилые помещения, — отвечает замначальника отдела госрегистрации недвижимости Управления Росреестра по Коми Ольга Доронина. — Теперь застройщик должен вносить обязательные платежи в компенсационный фонд (»Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства»), созданный для выплаты возмещения средств участникам долевого строительства в случае банкротства застройщика. Застройщики перечисляют в фонд 1,2% от стоимости каждой квартиры. Также уплачивают взносы только в отношении многоквартирных или жилых домов блокированной застройки, по которым договор участия в долевом строительстве с первым участником был представлен на госрегистрацию после 20 октября 2017 года. В Коми госрегистрация договоров долевого строительства по шести-семи строящимся зданиям уже прошла по новому порядку».
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