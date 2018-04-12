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Регионы проследят за сохранностью жилья сирот
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Регионы проследят за сохранностью жилья сирот 

Парламентская газета 18 минут назад
Фото: Парламентская газета
Региональным чиновникам придётся следить за сохранностью жилья сирот. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Как пояснил заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, указанный документ призван повысить защиту жилищных прав детей-сирот.
«Органы исполнительной власти субъектов будут обязаны осуществлять контроль за сохранностью тех жилых помещений, которые закреплены за детьми-сиротами. В настоящее время субъекты должны контролировать только использование этих жилых помещений или распоряжение ими», — пояснил он.
Кроме того, документ уточняет порядок включения детей-сирот в список на получение жилья и исключение из него. Сейчас такой порядок устанавливается на уровне субъекта. Законопроект предписывает, что порядок формирования списка, форма заявления на включение в него и примерный перечень документов для этого будет устанавливать Правительство.
Также документ даст законным представителям несовершеннолетних, органам опеки и попечительства и прокурорам право требовать принудительного обмена жилого помещения.
«Это будет стимулировать органы опеки обращаться в суд с исками о принудительном обмене жилых помещений», — пояснил Павел Зенькович.
Новеллой законопроекта стало и уточнение порядка расторжения договора с детьми-сиротами, которые «небрежно относятся к предоставленным жилым помещениям и приводят их к непригодному для проживания состоянию».
«К сожалению, такая практика у нас тоже есть», — признал Павел Зенькович.
Кроме того, после вступления законопроекта в силу изменится механизм приобретения жилья для детей-сирот без проведения аукциона.
По словам председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, указанный законопроект позволит «точечно решить многие проблемы» в данной сфере. По состоянию на конец 2017 года в жилье нуждалось около 250 тысяч сирот, указала депутат.
«Важно, что власть будет отвечать не только за использование, но за сохранность их жилья», — подчеркнула Тамара Плетнёва.
Наибольшие споры, по её данным, вызвала норма законопроекта о расторжении субъектом договора найма с сиротой с последующим предоставлением ему другого жилья. Спорные моменты депутаты готовы устранить при доработке документа ко второму чтению.
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