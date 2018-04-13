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Мосгосстройнадзор ввел в эксплуатацию 17 объектов в новой Москве с начала года
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Мосгосстройнадзор ввел в эксплуатацию 17 объектов в новой Москве с начала года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
С начала 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы Мосгосстройнадзор ввел в эксплуатацию 17 объектов капитального строительства общей площадью более 148 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Среди введенных в эксплуатацию объектов: первый этап строительства ЖК «Медовая долина» (три жилых дома) в Крекшино, поселение Марушкинское; жилые дома ЖК «Новая Звезда» и ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке, жилые дома ЖК «Борисоглебское» в поселение Новофедоровское и здания офисно-гостиничного комплекса в Остафьеве поселения Рязановское», — уточняется в материале.
В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ТиНАО находится 226 объектов площадью 6,4 миллиона квадратных метров.
В первом квартале 2018 года отмечена активность застройщиков в продолжении и начале строительства по таким инвестпроектам, как ЖК «Саларьево парк», ЖК «Бунинские луга», ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Кленовые аллеи», ЖК «Южное Бунино» и ЖК «Рассказово».
В первом квартале 2018 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 368 проверок объектов, строящихся на территории новой Москвы. В 66 проверках участвовали специалисты подведомственного комитету центра экспертиз в строительстве, которыми проведено 439 испытаний выполненных конструкций и применяемых материалов.
На проверенных объектах выявлено 427 нарушений, в том числе по качеству строительно-монтажных работ, организационно-правовому порядку, несоблюдению требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также по ненадлежащему ведению строительного контроля. За нарушения участникам строительства выдано 284 предписания, оформлены административные протоколы с наложением штрафов на сумму 13,479 миллиона рублей.
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