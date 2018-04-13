Мосгосстройнадзор ввел в эксплуатацию 17 объектов в новой Москве с начала года

С начала 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы Мосгосстройнадзор ввел в эксплуатацию 17 объектов капитального строительства общей площадью более 148 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Среди введенных в эксплуатацию объектов: первый этап строительства ЖК «Медовая долина» (три жилых дома) в Крекшино, поселение Марушкинское; жилые дома ЖК «Новая Звезда» и ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке, жилые дома ЖК «Борисоглебское» в поселение Новофедоровское и здания офисно-гостиничного комплекса в Остафьеве поселения Рязановское», — уточняется в материале.

В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ТиНАО находится 226 объектов площадью 6,4 миллиона квадратных метров.

В первом квартале 2018 года отмечена активность застройщиков в продолжении и начале строительства по таким инвестпроектам, как ЖК «Саларьево парк», ЖК «Бунинские луга», ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Кленовые аллеи», ЖК «Южное Бунино» и ЖК «Рассказово».

В первом квартале 2018 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 368 проверок объектов, строящихся на территории новой Москвы . В 66 проверках участвовали специалисты подведомственного комитету центра экспертиз в строительстве, которыми проведено 439 испытаний выполненных конструкций и применяемых материалов.

На проверенных объектах выявлено 427 нарушений, в том числе по качеству строительно-монтажных работ, организационно-правовому порядку, несоблюдению требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также по ненадлежащему ведению строительного контроля. За нарушения участникам строительства выдано 284 предписания, оформлены административные протоколы с наложением штрафов на сумму 13,479 миллиона рублей.