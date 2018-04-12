Аверкиев рассказал о задачах Центра кадастровой оценки

Подмосковье для проведения кадастровой оценки создано ГБУ «Центр кадастровой оценки», в его задачи входит не только оценка объектов недвижимости и земельных участков в регионе, но и создание единой базы объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На круглом столе Мособлдумы обсудили государственную кадастровую оценку объектов недвижимости и земельных участков. В этом году оценку будут проводить по новым методическим указаниям, где акцент делается на тщательной группировке объектов недвижимости и фактическом использовании объекта, также появится возможность обратной связи от жителей области. В круглом столе приняли участие представители Минмособлимущества, налоговой службы , кадастровой палаты, Росреестра , Центра кадастровой оценки, МОБТИ, общественных организаций.

«Проводить кадастровую оценку будет областное ГБУ «Центр кадастровой оценки», которое было создано специально для реализации нового закона о кадастровой оценке (ФЗ -237). Центру кадастровой оценки предстоит большая работа. В рамках государственной кадастровой оценки в 2018 году в Подмосковье будет оценено более 12 миллионов земельных участков и объектов капитального строительства. Деятельность центра не закончится с проведением кадоценки — сотрудники центра будут заниматься анализом объектов недвижимости, собирать их характеристики и создавать единую базу объектов области, а также рассматривать обращения несогласных с кадоценкой и вносить изменения в характеристики при наличии ошибок», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев на заседании.

Также, по его словам, ГБУ будет следить за состоянием рынка, и, в случае падения рынка недвижимости осуществлять переоценку недвижимости, проводя внеочередные кадастровые оценки.

«Такая работа поможет обеспечить жителей области справедливыми налогами и сведет на нет жалобы на неверную кадастровую стоимость», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что центр создан согласно закону «О государственной кадастровой оценке», принятому в 2016 году, который передал полномочия по кадастровой оценке объектов из частного сектора в государственный. Центр будет заниматься кадастровой оценкой на постоянной основе.

Как пояснил директор Центра кадастровой оценки Павел Бабкин, подготовка к кадастровой оценке началась еще в 2017 году, когда был сделан анализ рынка недвижимости и проведен сбор ценообразующих факторов: есть ли газификация, расстояние до центра, транспортная доступность и другие.

По его словам, в Подмосковье из 8,2 миллиона объектов капитального строительства 6,15 миллиона приходится на квартиры, малоэтажное жилье и дачи, а из 4 миллионов земельных участков 3,5 миллиона — это участки под ИЖС и дачные хозяйства. Большая часть собственников данных объектов — физлица.

Сотрудники центра при анализе данных столкнулись с тем, что в базе объектов есть земельные участки на территории СНТ и ДНТ без границ, местоположение которых не определено. Такие участки, без привязки к месту, могут быть оценены, как участки, не входящие в дачные хозяйства, от этого их стоимость может измениться.

Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев предложил передать перечень таких участков союзу, в который входит более 11 тысяч дачных сообществ, чтобы СНТ и ДНТ области проверили данную информацию и внесли кадастровые номера известных им участков в список для оценки данных земель в рамках СНТ и ДНТ.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», объединяющая более 100 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий в 85 регионах РФ , в которые входит около 450 тысяч предпринимателей, предложила провести сверку данных промежуточного отчета кадастровой оценки среди своих членов и дать обратную связь со стороны бизнеса.

Также общественники предложили помочь собрать недостающие данные и факторы, необходимые для проведения кадастровой оценки.