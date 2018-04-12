Аверкиев рассказал о задачах Центра кадастровой оценки 

В Подмосковье для проведения кадастровой оценки создано ГБУ «Центр кадастровой оценки», в его задачи входит не только оценка объектов недвижимости и земельных участков в регионе, но и создание единой базы объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
На круглом столе Мособлдумы обсудили государственную кадастровую оценку объектов недвижимости и земельных участков. В этом году оценку будут проводить по новым методическим указаниям, где акцент делается на тщательной группировке объектов недвижимости и фактическом использовании объекта, также появится возможность обратной связи от жителей области. В круглом столе приняли участие представители Минмособлимущества, налоговой службы, кадастровой палаты, Росреестра, Центра кадастровой оценки, МОБТИ, общественных организаций.
«Проводить кадастровую оценку будет областное ГБУ «Центр кадастровой оценки», которое было создано специально для реализации нового закона о кадастровой оценке (ФЗ -237). Центру кадастровой оценки предстоит большая работа. В рамках государственной кадастровой оценки в 2018 году в Подмосковье будет оценено более 12 миллионов земельных участков и объектов капитального строительства. Деятельность центра не закончится с проведением кадоценки — сотрудники центра будут заниматься анализом объектов недвижимости, собирать их характеристики и создавать единую базу объектов области, а также рассматривать обращения несогласных с кадоценкой и вносить изменения в характеристики при наличии ошибок», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев на заседании.
Также, по его словам, ГБУ будет следить за состоянием рынка, и, в случае падения рынка недвижимости осуществлять переоценку недвижимости, проводя внеочередные кадастровые оценки.
«Такая работа поможет обеспечить жителей области справедливыми налогами и сведет на нет жалобы на неверную кадастровую стоимость», — подчеркнул министр.
Он напомнил, что центр создан согласно закону «О государственной кадастровой оценке», принятому в 2016 году, который передал полномочия по кадастровой оценке объектов из частного сектора в государственный. Центр будет заниматься кадастровой оценкой на постоянной основе.
Как пояснил директор Центра кадастровой оценки Павел Бабкин, подготовка к кадастровой оценке началась еще в 2017 году, когда был сделан анализ рынка недвижимости и проведен сбор ценообразующих факторов: есть ли газификация, расстояние до центра, транспортная доступность и другие.
По его словам, в Подмосковье из 8,2 миллиона объектов капитального строительства 6,15 миллиона приходится на квартиры, малоэтажное жилье и дачи, а из 4 миллионов земельных участков 3,5 миллиона — это участки под ИЖС и дачные хозяйства. Большая часть собственников данных объектов — физлица.
Сотрудники центра при анализе данных столкнулись с тем, что в базе объектов есть земельные участки на территории СНТ и ДНТ без границ, местоположение которых не определено. Такие участки, без привязки к месту, могут быть оценены, как участки, не входящие в дачные хозяйства, от этого их стоимость может измениться.
Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев предложил передать перечень таких участков союзу, в который входит более 11 тысяч дачных сообществ, чтобы СНТ и ДНТ области проверили данную информацию и внесли кадастровые номера известных им участков в список для оценки данных земель в рамках СНТ и ДНТ.
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», объединяющая более 100 отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий в 85 регионах РФ, в которые входит около 450 тысяч предпринимателей, предложила провести сверку данных промежуточного отчета кадастровой оценки среди своих членов и дать обратную связь со стороны бизнеса.
Также общественники предложили помочь собрать недостающие данные и факторы, необходимые для проведения кадастровой оценки.