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Управляющая компания заплатит костромичке более 100 тысяч за испорченную квартиру
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Управляющая компания заплатит костромичке более 100 тысяч за испорченную квартиру 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме одну из управляющих компаний обязали возместить ущерб женщине, чья квартира пострадала от протечки крыши дома, сообщает Димитровский районный суд Костромы.
Квартира расположена в Заволжском районе. Женщина обратилась в управляющую компанию с иском о возмещении ущерба от залива квартиры. Протечка произошла в конце зимы прошлого года из-за дырявой крыши дома.
Пострадала отделка некоторых комнат. То, что причиной протечки стала крыша, подтвердила комиссия, проверявшая квартиру.
УК же предложила костромичке представить документы о перепланировке, а размер ущерба определять не стала. Представители компании ссылались на то, что протечка произошла из-за неплотного закрытия мансардного окна, и они тут не при чем.
Суд рассмотрел все доказательства и материалы по делу. УК не смогла доказать, что должным образом следила за состоянием кровли дома. В итоге судья обязал управляющую компанию отремонтировать крышу в течение месяца со дня вступления решения в законную силу, взыскал возмещение причиненного ущерба в размере 64 тысяч 218 рублей, компенсацию морального вреда в размере 8 тысяч рублей, штраф в размере 36 тысяч 109 рублей, возмещение судебных расходов — 2 тысячи 770 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами.
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