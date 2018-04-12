Управляющая компания заплатит костромичке более 100 тысяч за испорченную квартиру

Костроме одну из управляющих компаний обязали возместить ущерб женщине, чья квартира пострадала от протечки крыши дома, сообщает Димитровский районный суд Костромы.

Квартира расположена в Заволжском районе. Женщина обратилась в управляющую компанию с иском о возмещении ущерба от залива квартиры. Протечка произошла в конце зимы прошлого года из-за дырявой крыши дома.

Пострадала отделка некоторых комнат. То, что причиной протечки стала крыша, подтвердила комиссия, проверявшая квартиру.

УК же предложила костромичке представить документы о перепланировке, а размер ущерба определять не стала. Представители компании ссылались на то, что протечка произошла из-за неплотного закрытия мансардного окна, и они тут не при чем.

Суд рассмотрел все доказательства и материалы по делу. УК не смогла доказать, что должным образом следила за состоянием кровли дома. В итоге судья обязал управляющую компанию отремонтировать крышу в течение месяца со дня вступления решения в законную силу, взыскал возмещение причиненного ущерба в размере 64 тысяч 218 рублей, компенсацию морального вреда в размере 8 тысяч рублей, штраф в размере 36 тысяч 109 рублей, возмещение судебных расходов — 2 тысячи 770 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами.