Сделка с совестью. Обманувший тысячу человек застройщик готов «сдать» коррупционеров во власти Саратова 

Квартиры за «крышу»
Алексей Абасов был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в августе 2017 года. Следствие обвинило Абасова в том, что он не достроил 14 многоквартирных домов в столице областного центра.
На днях томящийся в СИЗО застройщик решил облегчить свою участь и предложил следствию сделку. О подробностях ходатайства рассказал один из представителей его интересов, адвокат Андрей Боус. В обмен на выход из-под ареста застройщик пообещал следствию вскрыть коррупционную схему, благодаря которой стала возможной его афера.
Например, по данным адвоката, в мэрию передавались деньги за более быстрое оформление земельных участков, за покупку права аренды земельных участков, изменение назначения и т.д. Абасову якобы пришлось платить и УБЭП, «собственно говоря, за то, что они сотрудники БЭП». Двое силовиков получили права требования почти на 30 квартир и машину, заявил юрист.
Кроме того, адвокат заявил о возможности вернуть на достройку домов 100 млн рублей за счет «внутренних ресурсов». Но прокурор Саратова Владимир Воликов отказал арестанту в заключении сделки. Сейчас сторона защиты пытается обжаловать это решение.
Застройщик из ниоткуда
Как владедец строительной компании Алексей Абасов впервые публично засветился только в 2015 году. С 2004 года в Саратове он занимался торговлей стройматериалами, сантехникой, электронными носителями, риелторскими и строительными услугами, — значится в базе Seldon.Basis. В жилищном строительстве он решил себя попробовать в 2013-м, когда вместе с партнерами создал первую фирму.
Впоследствии он основал еще шесть фирм, которые арендовали участки в разных уголках города. Всего он начал строить 15 домов, и в одном жители все же успели получить жилье. Квартиры у него покупались охотно: жилье на этапе котлована продавалось по цене 19-21 тысяча рублей за квадратный метр, что сильно меньше средней цены готового жилья по рынку (по данным портала «Мир квартир», в 2015 году она составляла 34,3 тысячи). Стройплощадки находились далеко от центра, поэтому цена хоть и выглядела заниженной, но не отпугнула дольщиков. Областной минстрой только констатировал демпинг со стороны «некоторых застройщиков» и ограничивался напоминанием о высоких рисках для покупателей.
Трудно поверить, что городские и областные власти не видели, что малоизвестный бизнесмен набирает участки и собирается развернуть на них такое масштабное строительство, на которое не рискуют и крупнейшие местные компании. В течение дня в мэрии и министерстве строительства не успели предоставить комментарий по этому поводу.
Фирмы Абасова, впрочем, уличали в незаконном привлечении денег граждан. Так, в 2015 и 2016 годах прокуратура установила, что фирмы брали деньги у дольщиков, не имея разрешения на строительство и проектной декларации. Тогда использовалась схема притворных сделок — застройщик якобы брал ссуды у физлиц. Одна из компаний была оштрафован за это на 800 тысяч (суд потом снизил штраф до 500 тысяч из-за «тяжелого финансового положения общества»).
Андрей Боус утверждает, что проверки фирм Абасова на соблюдение прав дольщиков в 2014-2017 годах проводились регулярно, однако никаких нарушений там не было.
Безнадежная группа
По словам министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина, на достройку обещанных Абасовым домов требуется 2,9 млрд рублей. «Проблемные дома» в регионе разделены на четыре группы в зависимости от сложности ситуации. Абасовские попали в последнюю, «самую безнадежную» группу. Сейчас большинство строек и площадок Абасова находятся в запустении. Из-за отсутствия присмотра с них воруют технику и стройматериалы (на некоторых охрану пришлось организовать самим дольщикам).
Дольщики, с которыми пообщался «ФедералПресс», возлагают ответственность за ситуацию не только на Абасова, но и на все уровни власти, включая федеральное правительство. «Администрация и минстрой выдавали разрешения на строительство без проверки данного застройщика, у которого по факту 12 домов в стадии нулевого цикла, только два дома на стадии 30%. Кроме того, липовая страховка прошла регистрацию в Регпалате», — говорит купившая квартиру в ЖК «Южный» Ирина Парамонова.
«Подсудимый, на мой взгляд, совершить мошеннические действия в таком, по нашим местным меркам, огромным масштабам в одиночку никак не мог. Безусловно, без определенной поддержки, либо халатного отношения со стороны представителей нашей власти не обошлось. Абасов — это отражение бесконтрольной ситуации в регионе», — отвечает дольщик Сергей Козиков.
Все опрошенные «ФедералПресс» дольщики не одобряют поблажки для Абасова в обмен на информацию для следствия. По их мнению, если какое-то соглашение с ним и возможно, то его предметом должны стать возврат средств и достройка домов. Предложенная адвокатами сумма в 100 млн — это «капля в море», говорят они.
«То, что сообщит следствию Абасов, не поможет почти тысяче семей получить квартиру, за которую они заплатили или платят до сих пор ипотеку. Бизнес всегда платил властным структурам за возможность вести деятельность на их территории. Эти деньги и деньги, полученные от дольщиков, уже не вернуть», — считает дольщица ЖК «Бриз» Ирина Денисова.