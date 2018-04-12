Сделка с совестью. Обманувший тысячу человек застройщик готов «сдать» коррупционеров во власти Саратова

Квартиры за «крышу»

Алексей Абасов был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в августе 2017 года. Следствие обвинило Абасова в том, что он не достроил 14 многоквартирных домов в столице областного центра.

На днях томящийся в СИЗО застройщик решил облегчить свою участь и предложил следствию сделку. О подробностях ходатайства рассказал один из представителей его интересов, адвокат Андрей Боус. В обмен на выход из-под ареста застройщик пообещал следствию вскрыть коррупционную схему, благодаря которой стала возможной его афера.

Например, по данным адвоката, в мэрию передавались деньги за более быстрое оформление земельных участков, за покупку права аренды земельных участков, изменение назначения и т.д. Абасову якобы пришлось платить и УБЭП, «собственно говоря, за то, что они сотрудники БЭП». Двое силовиков получили права требования почти на 30 квартир и машину, заявил юрист.

Кроме того, адвокат заявил о возможности вернуть на достройку домов 100 млн рублей за счет «внутренних ресурсов». Но прокурор Саратова Владимир Воликов отказал арестанту в заключении сделки. Сейчас сторона защиты пытается обжаловать это решение.

Застройщик из ниоткуда

Как владедец строительной компании Алексей Абасов впервые публично засветился только в 2015 году. С 2004 года в Саратове он занимался торговлей стройматериалами, сантехникой, электронными носителями, риелторскими и строительными услугами, — значится в базе Seldon.Basis. В жилищном строительстве он решил себя попробовать в 2013-м, когда вместе с партнерами создал первую фирму.

Впоследствии он основал еще шесть фирм, которые арендовали участки в разных уголках города. Всего он начал строить 15 домов, и в одном жители все же успели получить жилье. Квартиры у него покупались охотно: жилье на этапе котлована продавалось по цене 19-21 тысяча рублей за квадратный метр, что сильно меньше средней цены готового жилья по рынку (по данным портала «Мир квартир», в 2015 году она составляла 34,3 тысячи). Стройплощадки находились далеко от центра, поэтому цена хоть и выглядела заниженной, но не отпугнула дольщиков. Областной минстрой только констатировал демпинг со стороны «некоторых застройщиков» и ограничивался напоминанием о высоких рисках для покупателей.

Трудно поверить, что городские и областные власти не видели, что малоизвестный бизнесмен набирает участки и собирается развернуть на них такое масштабное строительство, на которое не рискуют и крупнейшие местные компании. В течение дня в мэрии и министерстве строительства не успели предоставить комментарий по этому поводу.

Фирмы Абасова, впрочем, уличали в незаконном привлечении денег граждан. Так, в 2015 и 2016 годах прокуратура установила, что фирмы брали деньги у дольщиков, не имея разрешения на строительство и проектной декларации. Тогда использовалась схема притворных сделок — застройщик якобы брал ссуды у физлиц. Одна из компаний была оштрафован за это на 800 тысяч (суд потом снизил штраф до 500 тысяч из-за «тяжелого финансового положения общества»).

Андрей Боус утверждает, что проверки фирм Абасова на соблюдение прав дольщиков в 2014-2017 годах проводились регулярно, однако никаких нарушений там не было.

Безнадежная группа

По словам министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина, на достройку обещанных Абасовым домов требуется 2,9 млрд рублей. «Проблемные дома» в регионе разделены на четыре группы в зависимости от сложности ситуации. Абасовские попали в последнюю, «самую безнадежную» группу. Сейчас большинство строек и площадок Абасова находятся в запустении. Из-за отсутствия присмотра с них воруют технику и стройматериалы (на некоторых охрану пришлось организовать самим дольщикам).

Дольщики, с которыми пообщался «ФедералПресс» , возлагают ответственность за ситуацию не только на Абасова, но и на все уровни власти, включая федеральное правительство. «Администрация и минстрой выдавали разрешения на строительство без проверки данного застройщика, у которого по факту 12 домов в стадии нулевого цикла, только два дома на стадии 30%. Кроме того, липовая страховка прошла регистрацию в Регпалате», — говорит купившая квартиру в ЖК «Южный» Ирина Парамонова.

«Подсудимый, на мой взгляд, совершить мошеннические действия в таком, по нашим местным меркам, огромным масштабам в одиночку никак не мог. Безусловно, без определенной поддержки, либо халатного отношения со стороны представителей нашей власти не обошлось. Абасов — это отражение бесконтрольной ситуации в регионе», — отвечает дольщик Сергей Козиков.

Все опрошенные «ФедералПресс» дольщики не одобряют поблажки для Абасова в обмен на информацию для следствия. По их мнению, если какое-то соглашение с ним и возможно, то его предметом должны стать возврат средств и достройка домов. Предложенная адвокатами сумма в 100 млн — это «капля в море», говорят они.