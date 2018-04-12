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«Главстрой» построит в промзоне «Грайвороново» жилой массив площадью более 550 тыс. кв. м
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«Главстрой» построит в промзоне «Грайвороново» жилой массив площадью более 550 тыс. кв. м 

Агентство «Москва» 1 час назад
На участке промзоны «Грайвороново» инвестор построит более 500 тыс. кв. м жилья, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.
«На одном из участков бывшей промзоны «Грайвороново» по адресу Рязанский проспект, вл. 26 инвестор планирует построить крупный жилой массив общей площадью более 500 тыс. кв. м. Предполагается, что общая площадь жилой части комплекса составит 518 тыс. кв. м. В нежилой части комплекса площадью 34 тыс. кв. м разместится большой детский сад на 450 мест, также будет построена одна из самых больших школ в городе — на 1 тыс. 725 мест», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
В пресс-службе департамента сообщили, что инвестором застройки является ПАО «Главстрой», за счет которого также предусмотрено строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену и многоуровневнего паркинга на 300 машиномест.
Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2018-2020 гг. в Москве планируется построить 56 детских садов, 72 школьных здания и 62 объекта здравоохранения. При этом не менее четверти всех социальных объектов в городе строится за счет инвесторов.
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