«Главстрой» построит в промзоне «Грайвороново» жилой массив площадью более 550 тыс. кв. м

На участке промзоны «Грайвороново» инвестор построит более 500 тыс. кв. м жилья, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Сергея Левкина. «На одном из участков бывшей промзоны «Грайвороново» по адресу Рязанский проспект, вл. 26 инвестор планирует построить крупный жилой массив общей площадью более 500 тыс. кв. м. Предполагается, что общая площадь жилой части комплекса составит 518 тыс. кв. м. В нежилой части комплекса площадью 34 тыс. кв. м разместится большой детский сад на 450 мест, также будет построена одна из самых больших школ в городе — на 1 тыс. 725 мест», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы

В пресс-службе департамента сообщили, что инвестором застройки является ПАО «Главстрой», за счет которого также предусмотрено строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену и многоуровневнего паркинга на 300 машиномест.