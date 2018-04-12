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Рынок недвижимости Китая охлаждается
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Рынок недвижимости Китая охлаждается 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
По данным Национального бюро статистики Китая, цены на жилье в декабре 2017-го выросли в 57 из 70 главных мегаполисов. Причем в городах второго ранга прирост был даже выше, чем в городах первого эшелона. Это объясняется тем, что в ключевых мегаполисах рынок охлаждался быстрее, в основном за счет охлаждающих мер властей, пишет Global Property Guide.
В декабре 2017 года в Пекине цены на новое жилье не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В Шанхае они увеличились всего на 0,2%, в Гуанчжоу — на 0,3%, а в Шэньчжэне — на 0,2%.
В то же время в Кунмине за декабрь 2017-го цены выросли сразу на 2,6%, в Хайкоу — на 2,2%, в Лучжоу — на 2%, а в Дали — на 1,5%.
Кстати, китайские города даже выбыли из ТОП-10 рейтинга компании Knight Frank, чего не случалось уже долгое время.
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