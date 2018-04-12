Хлебзавод N28 в Зеленограде увеличит площади

МОСКВА , 12 апр — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки по адресу: проспект Генерала Алексеева, владение 44 для реконструкции зданий хлебозавода N28 и нового строительства, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"Планируется провести реконструкцию цеха производства хлебобулочных изделий и рабочего общежития. Также в рамках проведения работ по реконструкции объекта предусмотрено возведение нового цеха производства панировочных сухарей, складов готовой продукции, хозяйственных построек, гаражного бокса и другого", — отмечается в нем.

После завершения реконструкции площадь хлебзавода будет увеличена более чем на 40%: с 18,4 тысячи квадратных метров до 26,1 тысячи квадратных метров.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.

Строительство хлебозавода N28 было завершено в 1981 году. Сегодня здесь производят различные кондитерские и хлебобулочные изделия.